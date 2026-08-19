'왕사남' 박시영, '15년 동거' 동성 연인과 고흥 정착.."연애하며 긍정적으로 변해"

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[스포츠조선 이게은기자] 영화 포스터 디자이너 박시영이 15년째 동거 중인 동성 연인에게 애틋함을 드러냈다.

19일 'SPNS TV' 유튜브 채널에는 '조폭이 되기 싫어 서울로 도망친 1000만 영화 포스터 디자이너'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박시영은 "건강해 보이시고 성찰을 많이 하신 것 같은데 긍정적으로 변한 계기가 있나"라는 질문을 받고, "진정한 계기는 연애"라며 연인에게 고마움을 전했다. 이어 "만약 그 계기가 없었다면 내게 문제가 있다는 걸 자각 못 했을 거다. 난 내 삶에 익숙하기 때문에 내 루틴 안에 있으면 어떤 문제가 있는지 자각하기 힘들다. 근데 사랑에 빠지면 문제가 보이기 시작하고 상대를 위한 마음 때문에 어떻게든 나아져야겠다는 마음이 들더라"라고 밝혔다.

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5년 전 고흥으로 내려간 것도 연인의 영향이 컸다고. 박시영은 "이 친구랑 15년 정도 살았는데, 이 친구는 원래 도시에 맞지 않았다. 회사에 다니면서 원형 탈모도 왔고 농사를 짓고 싶어 했다"라고 말했다. 박시영은 그런 연인이 여태 자신의 도시 라이프스타일에 맞춰줬다면서 "그 친구는 (도시 생활이) 안 맞았다. 10년 가까이 (연인이) 도시 생활을 해줬으니 공수교대를 해야겠더라. 난 이름값이 있으니 굶어죽을 일이 없다는 생각도 있었다"라고 털어놨다.

한편 박시영은 영화 '왕과 사는남자', '군체', '곡성', '남산의 부장들', '노량: 죽음의 바다', '베테랑2' 등 수많은 히트작 포스터 제작에 참여해 주목받았다.

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joyjoy90@sportschosun.com