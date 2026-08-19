기욤, 딸 위해 마련한 별장 공개..억만장자 소문에 "은퇴해도 편안하게 살 정도" ('슈돌')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 기욤 패트리가 억만장자 소문에 대해 해명했다.

19일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 새로운 가족으로 한국살이 27년 차 캐나다 아빠 기욤 패트리와 그의 36개월 된 딸 레아가 출연했다.

유명 프로게이머 출신인 기욤은 은퇴 후 방송 활동을 이어오다 현재는 전업 투자자로 새로운 길을 걷고 있다. 2020년에는 14세 연하와 결혼해 슬하에 딸 레아를 두고 있다.

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MC 김종민은 "당시 기욤의 프러포즈가 '평생 돈 걱정 안 하게 해주겠다'였다더라"며 "여유롭다"며 부러움을 드러냈다.

이날 방송에서는 기욤 가족의 별장이 공개됐다. 화이트톤 인테리어가 돋보이는 별장에는 딸을 위한 놀이 공간과 넓은 마당, 수영장까지 갖춰져 있어 눈길을 끌었다.

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기욤은 "집은 서울에 있다. 여기는 가족 별장인데 어렸을 때 시골 주택에서 살았다. 잔디에서 뛰고 수영장에서 노는 게 너무 좋았는데 딸에게도 너무 좋을 것 같아서 양평에 별장을 얻었다"고 설명했다.

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현재 전업투자자로 활동 중인 기욤은 수백억 자산가라는 소문에 대해 "다양한 숫자들이 돌고 있는 것 같다"며 "나는 돈을 많이 벌어본 적도 없고, 완전 부자가 된 적도 없지만 지금 은퇴해도 편안하게 살 수 있을 정도는 있다"고 밝혔다.

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이어 "투자만 오랫동안 꾸준히 잘하면 별장 정도는 얻을 수 있는 것 같다"며 "나는 부동산과 주식, 비트코인에 대해서 공부한다"고 덧붙였다.