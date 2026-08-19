송일국, 뼈아픈 일침 "친일파 오히려 가정적, 독립유공자 후손은 먹고살기도 힘들어"

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[스포츠조선 정유나 기자] 최근 광복절을 앞두고 한 여배우의 증조부를 둘러싼 친일 행적 논란이 불거진 가운데, 독립운동가 김좌진 장군의 외증손자인 송일국이 과거 독립유공자 후손들이 겪었던 현실에 대해 털어놓은 발언이 다시 주목받고 있다.

지난 5월 송일국은 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 독립유공자 후손으로서 느끼는 책임감과 가족에 대한 이야기를 솔직하게 털어놨다.

이날 송일국은 삼둥이 아들들도 조상에 대한 감사함을 아느냐는 질문에 "아직은 잘 모른다. 저도 사실 30살이 넘어서 그런 것에 대한 의미를 알게 됐다"고 솔직하게 답했다.

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이어 "'적어도 할아버지(김좌진) 이름에 먹칠하는 행동은 하지 마라'라는 이야기를 귀에 못이 박히게 들었다"며 "아들들에게도 그 얘기를 어쩔 수 없이 하게 되더라. 선은 넘으면 안되니까. '네가 잘못하는 순간 5대가 날아간다'고 이야기한다. 김좌진 장군님. 김두한 할아버지. 김을동 할머니. 아빠인 나. 그리고 엄마는 또 고위공직자니까"라고 털어놔 웃음을 자아냈다.

송일국은 김좌진 장군의 후손으로 살아오며 느낀 가족사에 대해서도 언급했다. 그는 "김좌진 장군님은 밖에서는 영웅이잖아요. 그런데 밖에서는 잘 모르는 게 진짜 한 집안의 가장으로 원수도 이런 원수가 없는거다"라며 재산을 모두 독립운동에 쏟아부어 남은 가족들이 어려움을 겪었던 사연을 전했다.

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그는 "홍성에 99칸짜리 대저택에 사셨다. 지금으로 치면 웬만한 중견기업 대표"라며 "그런데 하루아침에 재산 다 그냥 처분하고 나눠주고. 집을 그냥 학교 만들고. 가족들은 떵떵 거리고 살다가 갑자기 그냥 길에 나앉게 된 거랑 똑같은 상황인거다. 본인은 만주로 날라가시고. 얼마나 아버지가 원수 같았겠느냐"라고 되물었다.

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이어 "6.25 직전에 찍은 사진이 있다"며 송일국의 모친인 배우 출신 정치인 김을동이 6살 때 김좌진 장군의 친모, 김좌진 장군의 부인 오숙근, 김두한의 아내 이재희 등 4대가 함께 찍은 사진을 공개했다. 그는 "이 여자들 보고 있으면 정말 파란만장하다. 남자 잘못 만나서"라며 가족들이 겪었을 고충에 공감했다.

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특히 그는 "아이러니한 게 그러다 보니까 친일파들은 오히려 가정적이었다. 그래서 교육을 잘 받고 유학도 보내고 그랬다"며 "그런데 정작 독립유공자 후손들은 공부는 고사하고 먹고살기도 힘들고"라고 독립운동가 후손들이 겪었던 어려움을 토로했다. 이어 "그래서 우리가 독립유공자 후손들한테 잘해야 하는 이유가 그래서라고 생각한다"고 소신을 밝혔다.

또 송일국은 결혼 후 장모와 함께 국립현충원을 찾았던 일화도 공개했다. 그는 "결혼하고 장모님이 제 손을 이끌고 국립현충원에 데리고 가셨다"며 "조그만 묘비 앞에서 인사하라고 당신의 아버지라고 하셨다. 6·25 때 전사하신 것"이라고 말했다.

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이어 "김좌진 장군님 같은 영웅도 있지만 이름 모를 이런 수많은 병사가 있었기 때문에 전쟁에서 승리할 수 있었다는 걸 잊지 말라고 하시는데 전율이 일었다"며 "수없이 많은 사람의 희생으로 우리나라가 생긴건데 우리는 제 할아버지 같은 영웅들만 생각한다. 그 밑에 이름 없이 사라져간 수많은 희생을 잊지 말아야 한다"고 강조했다.

jyn2011@sportschosun.com