장영란, 가족여행 중 유튜브 촬영 신경 쓰다 부부싸움..두 자녀도 "엄마가 이기적"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 장영란이 유튜브 촬영을 두고 남편 한창과 부부싸움을 했다.

19일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '장영란 부부 애들 앞에서 선 넘는 부부싸움 한 이유? (초리얼,살벌)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 장영란은 두 자녀의 여름방학을 맞아 제주도로 가족 여행을 떠났다. 장영란은 "남편 때문에 해외를 못 간다"고 말했고, 한창은 "해외 울렁증이 있다. 국제선 입장 울렁증이 있다"고 털어놨다.

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이어 장영란은 "남편이 4년간 한방병원 운영하면서 (물품을) 카드로 긁었던 게 포인트가 굉장히 많이 쌓여서 500만 원 정도가 된다. 그걸로 제주도 여행을 가게 됐다"고 설명했다.

제주도에 도착한 뒤 아들이 세운 계획에 따라 여행을 즐기던 가족은 식당에서 갑자기 냉랭한 분위기에 휩싸였다. 심각한 표정을 짓던 한창은 결국 카메라를 끄더니 "왜 자꾸 찍냐. 안 찍기로 하지 않았냐. 유튜브 찍고 싶을 때는 혼자 가라"며 불편한 심기를 드러냈다.

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이후 카메라를 다시 켠 장영란은 "분위기가 굉장히 안 좋다. 나한테 화가 많이 났냐"고 물었다. 그러자 한창은 "찍을 거면 찍고 아니면 말아야 되는데 차에서 계속 재미없다고 구시렁대지 않았냐. 처음부터 안 찍는다고 하던가"라며 장영란에게 서운함을 토로했다.

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앞서 식당으로 이동하던 중 장영란은 카메라를 신경 쓰는 한창에게 "내 생각에는 별로 재미가 없다. 내 맘에 들지 않았다"며 불만을 드러냈다. 이어 한창은 식당에서도 촬영을 도우려 했으나, 장영란이 내키지 않아하자 기분이 상한 것.

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한창은 "마음대로, 기분대로 하고 싶으면 혼자 여행하는 게 제일 좋은 것 같다. 이제는 힘든 것 같다"고 말했고, 장영란은 남편의 눈치를 살폈다. 딸 역시 "(엄마가) 너무 이기적이었다. (아빠가) 도와주려고 그런 거 아니냐"며 아빠의 편을 들었다.

장영란은 "아빠한테 너무 미안하다. 엄마는 재밌는 게 나오지 않아서 그런 거다"라면서도 "지우, 준우 전부 아빠 편이고 셋 다 뭐라고 하냐"며 서운한 마음을 내비쳤다. 이어 "애들한테 헌신해봤자 소용없다"고 토로했다.

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이후에도 장영란은 자녀들에게 "아빠가 왜 저렇게 이야기할까. 엄마 기분이 너무 안 좋았다"고 하소연했다. 하지만 딸은 "아빠가 애써서 무거운 카메라 챙기고 영상 찍으러 제주도에 엄마 도와주려고 온 건데 엄마가 '여보, 왜 찍어'라고 하니까 그런 거 아니냐"며 다시 한번 아빠의 입장을 대변했다.

장영란은 호텔에 도착한 뒤 제주도가 한눈에 들어오는 럭셔리한 통창뷰 스위트룸을 보고 감탄을 금치 못했다. 이어 한창에게 "한창한방병원 그동안 고생했다. 이런 스위트룸 마일리지로 주려고 고생한 거 아니냐"며 농담을 건넸고, 한창 역시 웃음을 지으며 화해했다.

장영란은 "이제 나이가 있으니까 애들 때문에 눈치 보여서 부부싸움이 길게 안 된다"고 털어놨다.