'바타♥' 지예은 "결혼 안 할 사람과는 안 만나..남자 외모 가장 중요해"

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[스포츠조선 이게은기자] 댄서 바타와 공개 열애 중인 배우 지예은이 연애관에 대해 밝혔다.

19일 '오키키 ㅇㅋㅋ' 유튜브 채널에는 '절대 이런 사람과 결혼하지 마세요 | 아무튼떠들러왔는데'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 가비는 결혼 이야기가 나오자 "20대 초중반까지는 결혼 생각을 하지 않고 남자를 만났는데 어느 정도 나이가 차니까 결혼하지 못할 사람이랑은 안 만나는 것 같다"라고 털어놨다. 지예은도 "오! 완전 맞다"라며 공감해 눈길을 끌었다.

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뒤이어 가비는 지예은에게 다섯가지 이상형 조건 중 가장 중요한 하나를 꼽아보라고 했다. 지예은은 춤 실력, 외모, 음식 취향을 언급하며 가장 중요한 건 외모라고 강조했다. 가비도 "유튜버 또또가 결혼 생활에서 외모가 중요하다고 하더라"라며 지예은의 말에 공감했다.

그런가 하면 넉살이 "나는 아내와 게임 얘기도 하고 농담도 많이 하는데 재밌다"라고 하자, 지예은은 "유치해지는 게 진짜 좋은 것 같다. 난 완전 갓난아기가 된다"라며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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한편 지에은은 지난 4월 바타와 열애를 인정했다. 두 사람은 1994년생 동갑내기로 교회 친구로 지내다가 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com