여에스더, 10년 넘게 챙겨준 가사 도우미에 강남 집 사줬다.."♥홍혜걸보다 중요한 분" ('라스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 여에스더가 10년 넘게 자신을 돌봐준 도우미를 위해 집까지 마련해준 사연이 공개돼 눈길을 끌었다.

19일 방송된 MBC '라디오스타'는 '역시 난 죽지 않아 킥킥' 특집으로 꾸며진 가운데 홍혜걸, 하하, 박영진, 허키 시바세키가 출연했다.

이날 홍혜걸은 5년 동안 제주도에서 지내며 여에스더와 별거 생활을 했으나, 여에스더의 우울증 증세가 심해져 1년 전부터 서울에서 함께 지내고 있다고 밝혔다.

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그는 "아내가 우울증이니까 하루 종일 잠옷만 입고 방안에만 있어서 아침, 저녁은 가능하면 같이 먹으려고 하고 어깨도 주물러주고 머리도 쓰다듬어준다. 아내 챙기는 집사"라고 말했다.

김구라는 "여 박사님이 우울증이 심하니까 옆에서 노심초사하면서 지켜보는 게 정말 쉽지 않을 것 같다"고 했고, 홍혜걸은 "계속 아내 옆에서 챙겨줘야 한다"며 여에스더를 향한 각별한 마음을 드러냈다.

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또 홍혜걸은 10년 넘게 여에스더를 돌봐온 도우미 아주머니에 대해서도 언급했다. 그는 "아내의 모든 걸 케어해주신다. 아내가 '아주머니는 평생 모시고 가야 하는 분이다. 어쩌면 당신보다 중요하다'고 했다"고 말했다.

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이어 "오죽하면 아내가 아주머니 집도 우리 집 바로 옆에 강남에 사줬다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.