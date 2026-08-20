[단독] "상복 없다고 생각했는데"…'여자의 악마' 신혜선, 첫 청룡 트로피로 새긴 다짐(BSA 수상인터뷰)

제5회 청룡시리즈어워즈에서 여우주연상을 수상한 배우 신혜선이 12일 스포츠조선과 인터뷰하며 포즈 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

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[스포츠조선 조지영 기자] 진짜와 가짜를 넘나들며 한 편의 연기 차력 쇼를 펼친 갓벽한 배우 신혜선(37)이 청룡이 인정한 올해의 얼굴이 됐다.

넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'의 처음과 끝, 그리고 전부였던 사라킴 신혜선이 7월 31일 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 여우주연상을 수상하며 연기력을 입증했다. 인생 첫 시리즈 여우주연상 트로피를 손에 쥔 신혜선은 '레이디 두아'에서 독보적인 흡인력 그 자체로 전 세계 시청자를 완벽히 빠져들게 만든 것. 상류층의 허영심과 명품 시장의 어두운 이면을 교묘하게 이용하고 조종하는 인물 사라킴을 연기한 신혜선은 치명적이고 매력적인 '여자의 악마'가 틀림없었다.

제5회 청룡시리즈어워즈에서 여우주연상을 수상한 배우 신혜선이 12일 스포츠조선과 인터뷰를 갖고 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 식전 리셥션에서 다정하게 인사를 나누는 신혜선, 김재원. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

청룡시리즈어워즈가 끝난 뒤 자리하게 된 신혜선은 "진짜와 가짜를 구분할 수 없지만, 이 청룡 트로피는 확실히 진짜다"며 '레이디 두아' 속 "진짜와 구별할 수 없는데, 가짜라고 볼 수 있나요?"라는 사라 킴 명대사를 인용한 완벽한 소감을 전했다.

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그는 "정말 예상을 못 했고 청룡시리즈어워즈 시상식 자체가 너무 재미있게 구성되어서 보는 재미에 푹 빠졌다. 후보인데 시상식 본질을 잊고 너무 즐겁게 즐겼던 것 같다. 사실 배우들이 같은 작품을 하지 않는 이상 자주 만나기 쉽지 않다. 그리고 나도 배우이지만 다른 배우들을 보면 신기할 때가 정말 많다. 마치 연예인 보는 것 같고, 아우라에 팬심도 저절로 생긴다. 한 번도 호흡을 맞추지 않았던 배우지만 내적 친밀감도 생기더라. 그런데 그런 배우, 예능인들을 청룡시리즈어워즈 자리에서 다 만나니까 너무 멋지고 저절로 시상식에 빠져들더라"고 만족스러운 평가를 남겼다.

만족스러운 공연 한 편을 본 것 같다는 신혜선은 특히 김민하의 오프닝 축하공연과 김재원의 '캐치 캐치' 즉흥 댄스를 베스트 장면으로 꼽았다. 신혜선은 "청룡시리즈어워즈는 정말 축하공연 맛집이다. 어쩜 그렇게 재미있게 구성하나? 김민하가 오프닝 노래를 담당했는데 정말 소름 돋게 잘하더라. 김재원의 '캐치 캐치'도 바로 옆에서 직관했는데 '어머나! 세상에!' 싶더라. 은행장('뮤직뱅크' MC)이지 않나? 웃기는데 귀엽기도 하고 너무 잘하더라"며 "무대를 보면서 '연기도 정말 잘하는데 어떻게 무대까지 잘하나' 감탄하면서 감상했다. 나는 정말 끼도 없고 그런 무대를 보면 '부럽다'는 감정이 들면서 열등감까지 느끼기도 했다. 나도 다른 끼가 있었으면 더 재미있는 인생을 살 수 있을 것 같다는 생각이 들기도 했는데 또 좋은 분위기를 망칠 수 없단 생각에 바로 접었다. 나는 내 그릇을 안다. 혹시 나중, 먼 미래에 숨겨진 끼를 발견하게 된다면 먼저 청룡시리즈어워즈에 러브콜을 하겠다"고 재치 있는 농담으로 분위기를 밝게 만들었다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series awArds)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 레드카펫을 빛내고 있는 신혜선. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 여우주연상 수상한 신혜선. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 여우주연상을 수상한 신혜선. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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상 욕심 없이 온전히 시상식을 즐겼다는 신혜선. 그는 "배우가 작품을 들어갈 때 '이 작품으로 여우주연상을 받고 싶다'고 생각하며 임하지 않는다. 나 역시 워낙 그런 부분에서 욕심이 없어서 가벼운 마음으로 시상식에 갔다. '이렇게 온 김에 즐기고 가자'라는 마음이 더 컸다. 덕분에 김재원도 다시 보고, 박보경 선배도 함께하니까 너무 좋은 자리 아닌가? 그렇게 한참 즐기고 있다가 여우주연상 후보가 나열될 때 '레이디 두아' 신혜선 한 마디에 가슴이 쿵쾅거리더라. 그러다가 진짜 여우주연상 수상자가 됐고 순간 머릿속이 하얘졌다. 청룡시리즈어워즈 정말 힌트도 안 주더라"고 웃었다.

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사라졌던 무대공포증까지 소환됐다는 신혜선은 "어렸을 때 무대공포증이 있었는데 어느 순간 사라졌다 느꼈다. 그런데 이번 청룡시리즈어워즈에서 다시 그 공포증이 밀려오더라. 어떻게 말했는지 아직도 모르겠다. '어떡하지?'라는 생각밖에 못 한 것 같다. 가뜩이나 말을 조리 있게 잘 못하는데 무슨 말과 소감을 해야 하나 순간 얼어붙었다"고 떨렸던 순간을 곱씹었다.

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팬들이 신혜선에게 보내 준 무한 지지에도 감사한 마음을 전했다. 신혜선은 "'우리 언니, 이제 상 탈 때 됐다'라는 응원을 많이 받았는데, 그 말만으로도 너무 고맙더라. 한편으로는 좀 미안한 마음도 들었다. '그동안 내가 상복이 너무 없어서 팬들이 아쉬웠구나' 싶기도 했다. 그런데 어렸을 때부터 나는 상복이 있는 사람이 아니어서 여전히 상이 익숙하지 않다"고 고백했다.

'레이디 두아'의 사라킴은 말 그대로 신혜선의 차력 쇼였다. 완벽한 감정 표현부터 정확한 딕션, 캐릭터에 몰입된 열정까지 고스란히 드러난 신혜선의 인생작, 인생캐다. 신혜선은 "칭찬을 싫어하는 사람은 없고 나도 칭찬받는 걸 좋아한다. 칭찬을 곧이곧대로 '감사하다'라며 받아들일 줄 알고 너스레도 떨고 싶은데, 어느 순간부터 부담으로 다가오더라. 칭찬받으면 부끄러워서 '아니다' '그냥 함께한 스태프들이 만들어 줬다'라며 손사래를 칠 때가 많았다. 칭찬도 멋지게 받아들이고 싶었는데 안 되니까 내 자신이 싫어질 때도 있다. 칭찬에 대한 부담을 남들보다 더 크게 느끼는 편인 것 같다. 그런데 청룡시리즈어워즈에서 여우주연상을 받고 나 자신에게 한없이 관대해지면 안 되지만 너무 인색할 필요도 없다는 걸 배웠다. 누군가 나를 응원해 주고 격려해 주고 있다는 걸 많이 느꼈다. 부담감이 나쁘지 않고 앞으로 더 연기를 열심히 할 수 있는 좋은 원동력이 된다는 것도 배웠다"고 답했다.

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혼자서 절대 만들 수 없었던 캐릭터라며 겸손을 보인 신혜선은 "솔직히 '레이디 두아' 사라킴은 정말 어려웠던 작품이다. 항상 모든 연기가 무섭고 어렵지만 사라킴은 시작할 때부터 어려움을 느꼈던 캐릭터다. 절대 혼자 완성할 수 없었던 캐릭터였다. 어떤 작품 속 캐릭터는 역할의 연기만으로 표현할 수 있는 범위 안에 있는데 사라킴은 외형적인 것부터 공간, 미술, 음악 등이 분위기를 만들어줬다. 그게 받쳐주지 않았다면 내 연기가 어색했을 수도 있다. 그래서 다들 치열하게 고민하고 촬영하면서 만들었다. '레이디 두아'는 나뿐만 아니라 모든 스태프의 공이 담긴 예술의 결과물이라고 말하고 싶다. 나는 그저 도화지 역할을 잘 해냈을 뿐이다"고 덧붙였다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 여우조연상을 수상한 박보경과 남편 진선규가 놀라고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

여우주연상을 수상한 신혜선은 앞서 여우조연상을 받은 '레이디 두아'의 박보경을 진심으로 축하하는 모습이 카메라에 담겨 큰 감동을 선사했다. 이와 관련해 "아무래도 팔은 안으로 굽나 보다. 후보에 오른 많은 배우가 멋지고 연기도 정말 잘하셨다. 누가 받아도 이상할 게 없는 후보 라인업이었다. 그래도 보경 선배가 받으면 좋겠다는 바람이 마음속 깊이 있었다. 특히 보경 선배는 이번에 남편이신 진선규 선배와 같이 참석하지 않았나? 두 분이 상을 받기 전부터 즐겁게 시상식을 만끽하고 설레는 모습을 보면서 나도 그 행복이 전염됐다. 실제로 보경 선배가 상을 받게 되면서 자연스럽게 보경 선배 두 볼을 감싸게 됐다. 선규 선배도 자리에서 펑펑 울었는데 두 사람의 모습이 너무 사랑스럽더라. 보는 사람도 감동에 울컥하게 되고 너무 귀여운 모먼트였다. 우리 보경 선배 상 줘서 다시 한번 감사하다"고 애정을 전했다.

제5회 청룡시리즈어워즈에서 여우주연상을 수상한 배우 신혜선이 12일 스포츠조선과 인터뷰를 갖고 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

마지막으로 신혜선은 "다음에 도전하고 싶은 상은 예능 신인상이다. 불가능할 거 알지만 예능도 도전해 보고 싶기도 하다. 물론 본업을 더 열심히 해서 상을 또 받고 싶기도 하다. 상 욕심이 여전히 없지만, 한 번 더 받고 싶긴 하다. 물론 상을 받고 허황된 기대나 자만하지 않는 겸손한 배우가 되겠다는 생각은 변함없다. 앞으로 늘 그렇듯 열심히 하는 신혜선이 되겠다"고 약속했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com