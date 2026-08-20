"노산 안돼, 안 키울 거예요?" '45세' 홍현희, 팩폭에 무너진 둘째 꿈

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 홍현희가 둘째를 고민하던 중 의사에게 만류당했던 일화를 공개하며 노산에 대한 현실적인 고민을 털어놨다.

19일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '애낳기 전엔 몰랐어요… 39금 오가는 개그우먼들의 임신출산육아 토크'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍현희와 동료 개그우먼들은 임신과 출산, 육아 과정에서 겪었던 경험담을 솔직하게 털어놨다.

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이날 쌍둥이 남매를 키우고 있는 임라라는 쌍둥이 출산을 쉽게 권해서는 안 된다는 생각을 밝혔다.

임라라는 "이번 기회에 꼭 얘기하고 싶었던 게 사람들이 저 만날 때마다 '저도 쌍둥이 너무 낳고 싶어요' 이런다. 근데 솔직히 말하면 저 진짜 (출산하다)죽을 뻔했잖아요"라며 말문을 열었다. 이어 "쌍둥이도 무조건 '쌍둥이 너무 좋아요'라고 얘기하기에는 저 같은 케이스도 있을 수 있어서"라고 전했다.

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홍현희 역시 이에 공감하며 자신의 임신과 출산 경험을 떠올렸다. 그는 "내 몸이 받쳐줘야지"라며 "우리 의사 선생님이 내게 자연 분만할 체형이 아니라고 했다"고 전했다.

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특히 홍현희는 둘째를 고민할 때 의료진으로부터 만류를 받았던 일화를 공개했다. 그는 "의사 선생님이 냉정하시다. 제가 막 둘째 얘기하면 '아니, 안 된다'라고 하신다. 선생님은 '다이어트하고 건강한거 오케이다. 근데 안 키울 거예요?'라고 조언하신다"고 설명했다.

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이어 "낳는다고 끝난 게 아니라는거다"라며 "그 선생님 진짜 명언하셨다. 사회 분위기가 노산에 막 열광하고 건강하다고 하는데, 그게 아니라, 노산에 애기 낳으면 노화의 시기와 접점이 맞아서 완전 호르몬이 떨어져서 몸이 너무 안 좋다고 한다"고 출산 이후 육아까지 고려해야 한다는 생각을 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com