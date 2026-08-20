"쟤 다음주에 나오라고 해" 하하, 유재석 '놀뭐' 섭외 개입설에 '황당' ('라스')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석을 둘러싼 근거 없는 소문에 하하가 황당함을 감추지 못했다.

19일 방송된 MBC '라디오스타'는 '역시 난 죽지 않아 킥킥' 특집으로 꾸며진 가운데 홍혜걸, 하하, 박영진, 허키 시바세키가 출연했다.

이날 김구라는 "최근 '놀면 뭐하니?' 나와서 괜찮지 않냐"고 물었고, 박영진은 "('놀면 뭐하니?'가) 인턴제도 느낌이라서 좋다"고 답했다.

Advertisement

이어 김구라는 "다들 자기가 고정이라고 하는데 어디까지 고정인 거냐. 내가 보기에 고정은 유재석 한 명뿐인 것 같다. 허경환까지 고정인 거냐"고 물었다. 이에 하하는 "경환이는 자기가 고정인 줄 알고 있다"고 답해 웃음을 자아냈다.

또 김구라는 "재석이가 쓱 간 다음에 '쟤 다음 주에 나오라고 그래'라고 한다는 이야기가 있는데 그런 게 있는 거냐"며 궁금해했다. 이를 들은 하하는 "그런 게 어디있냐"며 황당한 표정을 감추지 못했다.

Advertisement

김구라가 "내가 잘못 들은 거냐"며 머쓱해하자, 하하는 "너무 무섭지 않냐. 재석이 형이 안경 만지면서 '쟤 다음 주에 또 나오라고 그래'라고 하는 건 너무 이상한 거 아니냐"며 현실성 없는 이야기에 황당해했다.

Advertisement

박영진도 "그런 건 없었는데 방송 나가고 유재석 선배님이 전화해 주셔서 '영진아, 반응 좋다. 재밌었다. 그래도 끝까지 포기 안 하고 잘해줘서 고맙다'고 해주셨다"고 전했다.