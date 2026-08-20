유깻잎, 가슴 재수술에 쏟아진 비난 "양육비 부족하다더니 돈 어디서?"

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[스포츠조선 정유나 기자] 뷰티 크리에이터 유깻잎이 가슴 재수술 상담을 공개한 가운데, 한 네티즌이 양육비를 언급하며 지적했다.

유깻잎은 19일 SNS를 통해 "매우 매우 고민했던 가슴 재수술 상담받았습니다"라고 밝혔다.

이어 "제가 재수술을 결심한 이유는 새가슴을 보완하고 싶었고, 저의 빈약한 체구에 비해 커보였던 사이즈를 줄이고 싶었기 때문이다"라고 가슴 재수술을 선택한 이유를 밝혔다. 이와 함께 성형외과에서 수술 상담을 받는 모습을 리얼하게 공개했다.

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그런데 이를 본 한 네티즌은 "양육비 부족해서 돈 번다면서 수술은 대체 늘 무슨 돈으로 하는거냐"고 지적하는 댓글을 남겨 눈길을 끌었다.

앞서 유깻잎은 지난 4월 방송된 TV조선 'X의 사생활'에서 양육비 충당을 위해 열심히 살고 있는 근황을 공개한 바 있다. 유깻잎은 최고기와 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 품에 안았지만, 2020년 이혼했다. 현재 딸은 최고기가 양육하고 있다.

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방송 당시 유깻잎은 뷰티 크리에이터로 활동하며 최고 월수입 7천만 원까지 올랐던 시절도 있었지만, 안정적인 수입을 유지하기는 쉽지 않았다고 고백했다. 이에 유깻잎은 카페에서 알바하며 수입을 충당하고 있었다. 그는 "크리에이터라는 직업이 프리랜서다 보니 고정 수입이 없다. 크리에이터 수입은 달마다 너무 다르다. 최저 수입은 0원이다"라며 "양육비도 지급해야 해서 고정적 수입이 필요하다 생각이 들어서 알바를 하게 됐다. 이혼하고 나서 카페 일을 시작했다"고 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com