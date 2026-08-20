김새롬, '인테리어비 2억' 10억 청담家 떠난다.."강남에만 사는 게 맞나 싶어"

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[스포츠조선 이게은기자] 모델 김새롬이 인테리어에 억대 비용을 들인 청담동 집을 떠날 계획이라고 밝혔다.

19일 '정신차려 김새롬' 유튜브 채널에는 '여기는 무조건 2배 올라요. 김새롬 이사가려고 찾아간 부동산에서 알려준 역대급 입지 아파트 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김새롬은 "너무 중요한 이슈가 있다. 이사 준비를 하고 있다"라고 말했고, 제작진은 "이 집을요?"라며 깜짝 놀랐다. 김새롬은 지난 2024년 10억대 청담동 집(자가)을 공개, 인테리어 비용에 2억 원을 썼다고 밝힌 바 있다.

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김새롬은 "청담동에 집을 샀다고 가만히 있는 건 좀 아닌 것 같다. 어떻게 보면 묶여있는 돈 아닌가. 이걸 잘 운용하고 싶다는 생각이 크다. 내 돈이 그렇게 많지도 않다. 청담동 고급 빌라촌이긴 하지만 가장 작다"라며 이사를 결심한 이유를 밝혔다.

또한 "강남에만 사는 게 맞나 싶다. 요즘에는 마용성(마포·용산·성동)이 뜨지 않나. 오늘 발품을 팔아보겠다"라며 용산, 강남 청담동 부동산으로 향해 현지 아파트 시세를 확인했다.

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영상 말미 김새롬은 "발로 뛰는 것도 중요하지만 (부동산) 공부를 해야겠다는 생각도 든다. 내가 가진 수중에서 열심히 살아야겠다는 생각을 한다"라며 다소 풀이 죽은 모습을 보였다.

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joyjoy90@sportschosun.com