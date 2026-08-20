'천만 감독' 장항준, 유재석도 놀란 톱스타급 대우.."스태프만 4명 붙어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 감독 대열에 합류한 장항준의 달라진 위상에 유재석도 놀라움을 드러냈다.

19일 KBS 2TV '해피투게더 - 혼자가 아니어서 좋아'는 성시경이 스페셜 MC로 출연한 예고 영상을 공개했다.

영상에서 성시경은 등장하자마자 장항준에게 90도로 인사한 뒤 "영웅이 되신 이후에는 처음 본다"고 말했다.

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이를 본 윤종신은 "시경이가 옛날에 항준이한테 이렇게 넙죽 인사 안 했다"며 웃었고, 유재석은 "시경이도 고개 숙일 때는 팍 숙인다. 적당히 안 숙인다"며 거들었다.

이에 성시경은 "넙죽 엎드려야 한다. 축하드린다"며 "너무 좋다. 빌보드 입성한 것처럼 사람이 달라 보인다"고 감탄했다.

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유재석은 "항준이 형이 여러 가지가 많이 바뀌었지만 제일 많이 바뀐 게 같이 방송할 때 항준이 형 옆에 스태프가 네 분이 붙는 걸 처음 봤다. 이제 달라졌다"며 놀라워했다.

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윤종신은 "술 마시자고 해도 잘 안 마신다. '내가 꼭 가야 되나?'라고 한다. 그런 말 처음 들었다"고 폭로해 웃음을 자아냈다. 장항준은 "찾는 데가 엄청 많아서 귀찮아서 그런 거지 다른 이유가 아니다"라고 해명했다.

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그러자 유재석은 "이번 주에는 봉준호 감독님과 약속이 있다고 하지 않았냐"고 물었고, 장항준은 "아이 귀찮아"라며 거드름을 피웠다. 이어 "나한테 꼭 상의할 게 있다고 해서 낮술 마시기로 했다. 둘이 낮술 마신다는 건 쉽지 않은 거다"라며 너스레를 떨었다.

유재석은 "거장과 거장의 만남"이라며 치켜세웠고, 윤종신은 "거기는 나가는 거냐"고 물었다. 그러자 장항준은 "나간다. 30분 전에 가서 기다리고 있을 거다"라고 답해 웃음을 안겼다.