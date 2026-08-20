이정재, 피부 질환으로 붉어진 얼굴 "굉장히 심하게 빨개져..치료받는 중"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이정재가 피부 질환으로 얼굴에 붉은 기가 남은 근황을 공개했다.

19일 아티스트 컴퍼니의 유튜브 채널은 'EPISODE OF JUNGJAE LEE | JJ LEE Gets Ready in Switzerland'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 이정재는 호텔방으로 카메라가 갑자기 들이닥치자 "이제 막 샤워해서 머리도 잘 못 말렸다"며 당황한 모습을 보였다.

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다급하게 헤어스타일을 정리한 그는 "그래도 나가야 하니까 선블록을 좀 바르겠다"며 "아직 얼굴 피부 질환이 안 나았다. 낫고 있는 과정인데 선블록을 꼭 발라야 한다. 안 그러면 잡티가 생길 수 있다"고 말했다.

이어 "젊었을 때는 안 발랐는데 잡티가 살짝씩 생겨서 은근히 신경 쓰인다. 그래서 요즘에는 웬만하면 챙겨 바르고 있다. 젊었을 때 안 챙겨 바른 게 약간 후회된다"고 털어놨다.

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얼굴에 붉은 기가 남은 이정재는 "피부 질환이 있어서 살짝 커버를 해줘야 한다. 그래도 배우인데"라며 웃었다.

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그러면서 "1년에 한두 번 정도는 굉장히 심할 정도로 (피부가) 빨개진다. 피곤하면 좀 많이 빨개진다"며 "언젠가부터 빨개져 있을 때만 커버를 조금 하고 다니는데 나으면 커버 안 해도 된다. 요새는 좀 하고 있다"고 설명했다.

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이정재는 "해외 행사 같은 거 다닐 때 헤어 메이크업 스타일리스트분들과 웬만하면 같이 안 다녀서 내가 다 셀프로 하는데 그래서 많이 늘었다"며 능숙하게 외모를 정돈하는 모습을 보였다.