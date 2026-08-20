이선정 쌍둥이 동생 최초 공개..美 유학 시절 폭로 "혼자 한국으로 도망"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이선정이 쌍둥이 동생을 최초로 공개했다.

이선정은 19일 "8월 21일 금요일 6시 업뎃~ 처음으로 제 쌍둥이 동생과 함께했어요. 이보다 솔직한 대화는 ㅋㅋㅋ"이라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에서 이선정은 이번 주 유튜브 게스트로 쌍둥이 동생을 소개했다.

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이선정 동생은 "(이선정을) 소개해달라고 하는 애들이 되게 많았다. 내 친구들한테 나도 모르는 애들이 소개해달라는 애도 있었다"며 학창 시절을 떠올렸다. 이어 "그러면 뭐 사주면 받아먹고는 했다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

또 미국 유학 시절의 일화도 공개했다. 이선정 동생은 "고2 중간 때 가서 고1로 편입했다"며 "주일에 (이선정이) 미용실에 간다고 했다. 그런데 영어를 알지도 못하는 애가 집에 안 들어왔다"고 당시 상황을 전했다.

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그러면서 "대한항공에 전화해서 '전경아(이선정 본명) 탑승했냐'고 물었더니 '탑승했다'고 하는 거다. 나는 너무 놀랐다. 혼자 한국으로 도망간 거였다"고 밝혀 궁금증을 자아냈다.

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한편 이선정은 1996년 가수 김부용의 '풍요 속의 빈곤' 무대에서 1대 '맘보걸'로 데뷔했으며, MBC 시트콤 '남자 셋 여자 셋'을 통해 인기를 얻었다. 2012년에는 방송인 LJ와 만난 지 45일 만에 혼인 신고해 화제를 모았으나, 약 4개월 만에 이혼 소식을 전했다. 현재는 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통하고 있다.