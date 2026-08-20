랄랄, '절연설' 母와 만났다 "술·담배하는 ADHD 딸 어떻게 키웠나"

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[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 랄랄이 어머니에게 ADHD 육아 조언을 구했다.

19일 랄랄의 유튜브 채널에서는 '엄마가 나 버리려고 한 썰 (ADHD 육아법)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

랄랄은 "지난 번에 ADHD 관련 영상을 올리지 않았냐. '도대체 어떻게 육아를 하신 거냐'고 어머니의 육아법을 듣고 싶어하시더라. 그래서 엄마를 침대 위로 모셨다"고 어머니를 소개했다.

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랄랄은 "댓글에 도대체 어떻게 나를 키운 건지 엄마 얘기를 듣고 싶다고 하시는 분들이 많다. 어떻게 키웠냐"고 물었고 엄마는 "키우면서 그렇게 힘이 들고 어렵다는 생각은 안 해봤던 거 같다. 오히려 같이 즐겼다. 엄마 성향이 아이를 너무 좋아하지 않냐. 사랑에 미쳐서 키웠다"고 밝혔다.

랄랄은 "어떻게 이런 보수적인 엄마한테 내가 태어났냐 하는데 ADHD의 엉뚱함과 창의력을 엄마가 다 풀어주게 했다"며 "내 방에 들어왔는데 오리가 산다거나 침대 밑에 동물농장 되어있고 하면 어떡하냐"고 물었다. 랄랄의 어머니는 "엄마가 놀랐던 건 햄스터였다"며 랄랄이 몰래 집에서 햄스터들을 키웠던 일화를 밝혔다.

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랄랄은 "엄마는 엄청 보수적이고 차분하고 바지 입는 것도 이해 못할 만큼 치마 입었는데 나는 극단적으로 반대로 컸다. 충동적이고 술, 담배도 그렇고. 그런 충동적인 성향에 대해 어렸을 때부터 절제할 수 있게 부모님들이 할 수 있는 방법이 뭐가 있을까"라고 물었고 어머니는 "ADHD가 어렸을 때하고 성인이 되었을 때하고는 차이가 있더라"라고 밝혔다.

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이에 랄랄은 "성인되니까 우울감으로 온다. 직장에서 끝까지 일을 못하니까 좌절감도 오고 반복적인 일을 못하는 단점들이 많다"고 밝혔고 어머니는 "ADHD가 단점만 있다고 보진 않는다. 그들만의 세상이 있다. ADHD들이 할 수 있는 재량들이 있다"고 위로했다.

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한편, 랄랄은 최근 육아 중 어머니와 싸웠다는 일화를 고백하다 절연설까지 불거졌다. 랄랄은 "(엄마가) 딸 봐주다가 화나서 집에 갔다"며 "내가 술 먹고 집에 안 들어가서 쌍욕하고 집에 갔다"고 토로했다. 해당 내용이 퍼지며 절연설까지 불거지자 랄랄은 "엄마랑 무슨 연을 끊냐. 빌고 빌어 금주하고 있다"고 해명했다.

wjlee@sportschosun.com