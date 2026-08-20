"빅뱅이라 읽고 우주 앰버서더라 쓰지"…빅뱅, 작두탄 컴백→1위 직행

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] "그래, 이게 빅뱅이다."

그룹 빅뱅이 드디어 컴백했다. 이번 컴백은 2022년 '봄여름가을겨울' 이후 4년 4개월 여만에 성사된 완전체 컴백이자, 데뷔 20주년을 기념한 것이라 더욱 큰 관심이 집중됐다.

19일 오후 6시 공개된 신곡 '빅'은 웅장하고 압도적인 힙합 비트 위에 감각적인 사운드 레이어가 돋보이는 곡이다. 지드래곤의 날카로운 래핑, 태양의 그루비한 보컬, 대성의 소울풀한 보이스가 인상저긴 하이 에너지 힙합 트랙이다. 데뷔 후 20년이란 긴 시간 동안 정상을 지켜온 빅뱅의 자부심과 청춘의 도취감, 변함없이 그들을 밝혀주는 팬덤에 대한 애정을 재치있고 강렬한 텍스트로 풀어냈다. 특히 살바도르 달리, 무하마드 알리 등 예술과 스포츠를 넘나드는 아이코닉한 인물들을 은유와 '붉은 노을'을 연상시키는 서정적이면서도 뜨거운 에너지가 곡의 완성도를 극대화한다.

Advertisement

이 곡은 발매 한 시간만에 국내 최대 음원 사이트인 멜론 '톱100' 1위로 치고 올라갔다. 20일 오전 7시에는 '핫100' 1위까지 점령했다.

반응도 좋다. 팬들은 '감 죽은 적 없긴 한데 진짜 작두탔다' '말해 뭐해. 빅뱅이다' '그냥 즐겨' '들을수록 힙하고 좋다'는 등 뜨거운 반응을 보였다.

Advertisement

빅뱅은 21~23일 고양에서 데뷔 20주년 기념 월드투어 'XX : 코스모스'의 포문을 연다. 이후 북미 유럽 오세아니아 아시아 등 전세계 19개 도시에서 총 33회에 걸쳐 월드투어를 진행한다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com