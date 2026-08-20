고은아·미르, 배우 된 조카 연예인병에 경고 "우리 다 한 번씩 왔어, 너까지 오면 안 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 고은아 미르 남매가 배우가 된 조카 조하진의 연예인병을 경계했다.

19일 유튜브 채널 '방가네'에서는 '연예인병 걸린 조카 3초 만에 치료하는 법ㅋㅋㅋㅋ바로 주먹이야..'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

미르는 조카 조하진에게 "표정 지금 연예인병 걸렸다. 이영지가 얘기한 거 봤지? 연예인병 같으면 따귀 때려달라고. 너 지금이야. 정신차려"라고 일침했다. 이에 고은아도 "내가 고은아다"라고 나섰고 미르는 "우리 집 연예인병 끝났어. 다 한번씩 왔어. 너까지 오면 큰일난다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 고은아는 "사춘기는 괜찮아. 연예인병 오면 안 돼"라고 밝혔다.

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이에 조하진이 "연예인병이 뭔데?"라고 주머니에 손을 넣자 미르는 "이거다. 내가 옛날에 그러고 다녔다. 연예인병 걸릴 순간 넌 (한쪽 뺨은) 나고 (다른 쪽 뺨은) 고은아"라고 경고했다. 고은아 역시 "차라리 사춘기 와서 집을 나가"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 이에 할머니는 "하진이는 그럴 애가 아니"라며 조하진을 감쌌다.

미르는 "자꾸 작품을 들어간다. 너 왜 자꾸 오디션 붙냐"고 조하진의 오디션 합격 소식을 전하며 "우리 집에 연예인병 더 없다. 얘가 나중에 이병헌 선배님처럼 돼서 상도 받고 100억, 1000억 벌어도 우리한테 바로 따귀"라고 밝혔다.

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한편, 미르, 고은아의 조카 조하진은 최근 넷플릭스 '동궁'의 셋째 왕자로 출연하며 본격적인 배우의 길을 걷고 있다.

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wjlee@sportschosun.com