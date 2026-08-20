'언프' 타이미, 9월 13일 결혼 "평생 함께 하고픈 사람"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 타이미가 결혼한다.

타이미는 19일 자신의 계정에 "결혼한다. 평생 함께하고 싶은 사람을 만났다. 매일 보고 싶고 모든 걸 다 내어주어도 아깝지 않을 만큼 소중한 사람"이라고 밝혔다.

이어 이제 힘들고 외로웠던 시간들 다 털어내고 사랑하는 사람과 함께 새로운 삶을 그려보려 한다. 세상에 아름다운 작품들을 쏟아내고 더 많은 이들에게 위로와 행복을 전하며 누구보다 행복하게 잘 살겠다"고 전했다.

Advertisement

타이미는 9월 13일 결혼식을 올린다.

1985년 생인 타이미는 2009년 데뷔, 2014년 Mnet '쇼미더머니3'와 2015년 '언프리티 랩스타'로 이름을 알렸다.

Advertisement

다음은 타이미 글 전문.

Advertisement

결혼합니다.

Advertisement

평생 함께하고 싶은 사람을 만났습니다.

매일 매일 보고싶고,

Advertisement

모든걸 다 내어주어도 아깝지 않을만큼

소중한 사람입니다.

이제

힘들고 외로웠던 시간들을 다 털어내고,

사랑하는 사람과 함께 새로운 삶을 그려보려 합니다.

세상에 아름다운 작품들을 쏟아내고,

더 많은 이들에게 위로와 행복을 전하며

누구보다 행복하게 잘 살겠습니다.

9월 13일에 예쁘게 결혼식 올리고 또 인사드리겠습니다.

축복해주신 모든 분들께 감사드립니다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com