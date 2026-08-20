"오빠는 잃을 게 많잖아"…홍민기 측, 전여친 협박 정황 영상 확보 주장 '반격'

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[스포츠조선 조민정 기자] 전 여자친구라고 주장하는 여성으로부터 데이트 폭력 의혹이 제기된 배우 홍민기가 폭로 내용을 전면 부인하며 맞고소에 나선다. 홍민기 측은 오히려 A씨로부터 반복적인 연락과 접근, 협박을 당했다며 스토킹과 명예훼손에 대한 법적 대응을 예고했다.

홍민기는 지난 19일 A씨가 SNS에 장문의 글과 내용증명 일부를 공개하면서 논란의 중심에 섰다. A씨는 홍민기와 교제하는 동안 폭언과 협박, 폭행 등에 시달렸다고 주장했다. 길거리에서 자신을 향해 소주병을 던지고 다른 남성과의 관계를 의심하며 수십 차례 전화를 걸었다는 주장도 제기했다. 이후 A씨는 추가 글을 통해 홍민기가 여성과 과거 연인을 비하하는 발언을 했고 함께 일한 배우와 스태프 등을 향해서도 험담했다고 주장했다. 팬 비하와 반려견 학대 의혹도 제기했다. 결별 후 홍민기의 집을 찾아간 과정에서 욕설과 위협적인 행동을 겪었으며 자신의 동의 없이 신체 접촉을 시도했다는 주장도 덧붙였다.

그러나 홍민기 측의 입장은 전혀 달랐다. 소속사 페이블컴퍼니는 19일 공식 입장문을 내고 "A씨의 주장에는 당사가 파악한 사실관계와 다른 내용이 다수 포함돼 있다"며 관련 의혹을 부인했다.

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소속사에 따르면 홍민기와 A씨는 지난 4월부터 교제했지만 교제 중 A씨가 전 남자친구와 계속 연락하고 다른 이성을 만난 사실을 인정하면서 두 사람 사이의 신뢰가 무너졌다. 홍민기는 관계를 지속할 뜻이 없다는 의사를 여러 차례 밝혔으나 A씨가 재회를 요구하며 연락과 접근을 이어갔다는 것이 소속사 측 주장이다.

페이블컴퍼니는 A씨가 홍민기의 집뿐 아니라 가족이 거주하는 곳에도 찾아왔다고 밝혔다. 폭로 당일 새벽에도 A씨가 홍민기의 집을 방문해 약 3시간 동안 초인종을 누르고 문을 두드렸고 현관 CCTV 카메라에 스티커를 붙인 뒤 문을 발로 차는 모습도 확보된 영상에 담겼다고 주장했다. 또 A씨가 홍민기에게 "오빠는 잃을 게 많으니까", "진실은 중요하지 않아" 등의 발언을 하며 배우의 대중적 이미지와 위치를 이용해 압박했다고 주장했다. 반려견 학대와 팬 기만 등 추가로 공개된 내용 역시 사실이 아니라는 입장이다. 소속사는 "배우의 의사에 반해 반복된 연락과 접근에는 스토킹 관련 법적 조치를 취할 것"이라며 "사실과 다른 내용을 공개·유포해 명예를 훼손한 행위에는 민·형사상 필요한 모든 조치를 진행할 계획"이라고 밝혔다. 확인되지 않은 내용에 대한 무분별한 추측과 확대 재생산도 자제해 달라고 당부했다.

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양측의 주장이 정면으로 엇갈리면서 이번 사안은 법적 공방으로 번지게 됐다.

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한편 홍민기는 최근 서울 모처에서 열린 티빙 오리지널 시리즈 '스터디그룹 시즌2' 종방연에 불참한 것으로 전해졌다. 불참 사유는 별도로 알려지지 않았으며, 이번 의혹과 직접 관련된 것인지는 확인되지 않았다. 홍민기는 '스터디그룹' 첫 시즌에서 말수가 적지만 강렬한 존재감을 지닌 박건엽을 연기했다. 시즌2에도 같은 역할로 합류해 촬영을 이미 마친 상태다. 구체적인 공개 일정은 아직 공식적으로 발표되지 않았다.

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이미 촬영을 마친 '스터디그룹 시즌2'에도 불똥이 튈 수 있다는 우려가 나오는 가운데 제작진이 홍민기의 출연 분량과 관련해 어떤 판단을 내릴지도 관심사로 떠올랐다.

2002년생인 홍민기는 티빙 '스터디그룹'을 비롯해 tvN '사랑은 외나무다리에서', MBC '바니와 오빠들', 넷플릭스 '트리거', KBS2 '은애하는 도적님아', ENA '닥터 섬보이' 등에 출연했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com