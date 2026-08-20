김민종, '도박 의혹'으로 만신창이 됐는데...반박 녹취 이어 스태프 미담까지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김민종의 불법 도박 연루 의혹을 반박하는 취지의 녹취가 공개된 가운데, 과거 그와 함께 작업했던 영화 스태프의 미담까지 뒤이어 전해져 눈길을 끌고 있다.

최근 온라인에 공개된 한 영상에는 영화 '피렌체'에서 김민종과 함께 작업했다고 밝힌 전 스태프의 댓글이 게재됐다.

해당 스태프는 자신을 '피렌체'에서 김민종과 함께 일했던 사람이라고 소개하며 당시 김민종이 저예산 영화임에도 노개런티로 작품에 참여했다고 밝혔다. 쉽지 않은 촬영 환경 속에서도 끝까지 성실하게 촬영에 임했다고도 전했다.

Advertisement

김민종이 현장에서 스태프들을 살뜰하게 챙겼다는 미담도 공개했다. 해당 스태프는 김민종이 고생하는 제작진을 직접 챙겼으며, 사비로 식사를 대접하는 등 주변을 향한 배려를 아끼지 않았다고 회상했다.

최근 김민종이 불법 도박 연루 의혹에 휩싸인 데 이어 출연 예정이던 영화에서 하차했다는 소식을 접한 뒤에는 안타까운 마음도 드러냈다.

Advertisement

자신이 촬영 현장에서 직접 경험했던 김민종의 모습과 최근 그를 둘러싸고 벌어진 상황을 떠올리며 응원의 뜻을 전한 것이다.

Advertisement

앞서 김민종은 지난 5월 MC몽이 제기한 불법 도박 연루 의혹에 이름이 거론되면서 논란의 중심에 섰다.

Advertisement

이후 김민종은 캐스팅이 확정돼 준비 중이던 영화에서 하차했다.

당시 김민종은 자신을 둘러싼 의혹에 대해 명백한 허위사실이라고 강하게 반박하며 법적 대응에 나섰다.

Advertisement

이런 가운데 최근 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'를 통해 원헌드레드 차가원 회장과 바이럴 업체 직원 간 통화 녹취가 공개되면서 김민종의 주장에 다시 관심이 쏠렸다.

공개된 녹취에는 김민종과 관련해 "비지터였기 때문에 기록 자체가 없다"는 취지의 발언이 담겼다.

특히 "스틱도, 칩도 만지지 않았다"는 내용도 포함됐다. 김민종이 당시 도박에 직접 참여하지 않았다는 주장을 뒷받침하는 취지로 해석될 수 있는 대목이다.

불법 도박 연루 의혹을 전면 부인해 온 김민종과 관련해 이 같은 녹취가 공개된 데 이어, 과거 촬영 현장에서 그와 직접 호흡했던 스태프의 미담까지 뒤늦게 전해지면서 김민종을 둘러싼 논란에 다시 관심이 모이고 있다.

narusi@sportschosun.com