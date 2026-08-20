추성훈, 예능·유튜브 모두 멈춘다…현역 마지막 경기에 '올인'

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[스포츠조선 김준석 기자] 종합격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 현역 마지막 경기를 위해 '예능인'의 시간을 잠시 멈춘다.

추성훈은 오는 11월 21일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열리는 종합격투기(MMA) 대회 '블랙컴뱃 17'에 출전한다.

이번 경기는 추성훈이 현역 선수로 치르는 마지막 경기로, 오랜 파이터 인생을 마무리하는 은퇴전이다.

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마지막 승부를 앞둔 추성훈은 모든 역량을 훈련에 집중하기로 했다. 예능 프로그램과 유튜브 등 대외 방송 활동을 일시 중단하고 본격적인 훈련 캠프에 돌입한다.

최근 방송과 유튜브를 넘나들며 활발한 예능 활동을 이어온 추성훈이지만, 생애 마지막 경기를 앞두고 다시 본업인 '파이터'로 돌아가는 셈이다.

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추성훈이 출연 중인 유튜브 웹예능 '사장님이 미쳤어요' 제작진도 그의 마지막 도전에 힘을 보탰다.

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제작진은 "마지막으로 파이터의 모습을 준비 중인 예능인 추성훈과 함께하게 된 만큼 누구보다 진심으로 그의 도전을 응원한다"며 "좋은 경기로 멋진 순간을 만들어 내길 바란다"고 응원했다.

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지난 19일 공개된 '사장님이 미쳤어요' 역시 추성훈이 본격적인 훈련 캠프에 들어가기 전 미리 촬영한 분량인 것으로 전해졌다.

'사장님이 미쳤어요'는 추성훈과 개그우먼 이은지가 성장 잠재력이 높은 기업을 찾아 일일 경영에 참여하고 홍보·마케팅 전략을 제안하는 웹예능이다.

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그동안 추성훈은 격투기 선수뿐 아니라 각종 예능과 유튜브 콘텐츠에서 거침없는 입담과 친근한 매력을 선보이며 방송인으로도 활약해왔다.

그러나 현역 생활의 마지막을 장식할 경기를 앞둔 만큼 당분간 카메라 대신 훈련에 집중하며 결전을 준비한다.

'예능인 추성훈'을 잠시 내려놓고 다시 한번 파이터로 돌아가는 추성훈. 그의 선수 인생 마지막 승부는 오는 11월 21일 고척스카이돔에서 펼쳐진다.

narusi@sportschosun.com