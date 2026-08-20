이지혜, 두 달 만에 딸 태리까지 당했다..."이렇게 무단으로 쓰면 안 돼"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 이지혜가 자신의 얼굴을 가져다 쓴 가짜 광고로 피해를 본 지 불과 두 달 만에 이번에는 8살인 큰딸 태리의 사진까지 무단 도용당했다. 딸의 얼굴이 특정 제품을 판매하는 광고에 버젓이 등장하자 해당 업체 계정을 직접 SNS에 박제하며 법적 대응을 경고했다.

이지혜는 20일 자신의 SNS에 "제보가 많이 들어온다"며 딸 태리의 사진을 사용한 광고 화면을 공개했다.

해당 광고에는 현재 8세인 이지혜의 장녀 문태리 양의 어렸을 때 얼굴을 가까이에서 촬영한 사진이 크게 삽입돼 있다. 사진 아래에는 '버리지 않으려고 싸게 내놓게 됐습니다', '60캡슐이니까 하루 182원' 등의 문구가 적혀 있어 마치 태리의 사진이 제품 판매를 위한 홍보 이미지인 것처럼 활용됐다. 사진 상단에는 '12월 지나면 전부 폐기예요'라는 문구도 담겼다. 광고 하단에는 사진 출처가 표시돼 있었지만 실제는 이지혜와 문재완 부부의 첫째 딸이었다.

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이에 이지혜는 "이렇게 무단으로 사용하시면 안 된다. 당장 사진 내려주시길 부탁드린다"고 강하게 경고했다. 이어 해당 업체의 SNS 계정을 직접 태그하며 "조만간 법적으로 대응하겠다"고 밝혔다.

특히 이번 피해는 미성년자인 딸의 얼굴이 보호자의 동의 없이 상업 광고에 사용됐다는 점에서 더욱 심각성을 더했다. 이지혜가 SNS와 유튜브를 통해 공개했던 가족사진을 누군가 무단으로 가져간 뒤 출처까지 다르게 표시해 상품 홍보에 사용한 것으로 보인다.

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이지혜는 지난 6월에도 자신의 얼굴과 영상을 무단으로 합성한 가짜 광고 피해를 호소한 바 있다. 당시 온라인에는 이지혜가 속옷과 식품 등을 직접 소개하는 것처럼 만든 광고 영상이 확산됐다. 일부 영상에는 그가 운영하는 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'가 출처처럼 표시됐지만 실제로 이지혜가 촬영한 광고는 아니었다.

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이지혜는 당시 "제가 찍은 광고가 아니다"며 광고 속 링크를 통해 제품을 구매하지 말라고 당부했다. 해당 링크가 중국 사이트로 연결되는 것 같다며 "한국어로 적혀 있지만 자세히 보면 어딘가 이상하다"고 주의를 요청하기도 했다.

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한편 이지혜는 방송과 유튜브 등에서 활발히 활동하고 있다. 2017년 세무사 문재완과 결혼, 슬하에 두 딸 태리와 엘리를 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com