'이수근♥' 박지연, 친정父 이어 친오빠도 신장 기증 "수술 딱 1년...멋지게 살아보기로"

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 이수근의 아내 박지연이 신장 재이식 수술 1주년을 앞두고 새로운 삶을 다짐하며 근황을 전했다.

박지연은 지난 19일 자신의 근황을 공개하며 "내일이면 수술한 지 딱 1년"이라며 지난 시간을 돌아봤다.

그는 "오늘은 집에서 요리하고 좋은 문장들 프린트하고 코팅해서 집안 곳곳에 붙여놨다"며 "다가올 날들은 멋지게 살아보기로! 다들 굿밤"이라고 전했다.

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큰 수술을 마치고 회복에 전념해온 박지연은 일상의 작은 순간에서 감사함을 찾으며 새롭게 시작된 삶을 소중하게 살아가겠다는 뜻을 전했다.

실제로 박지연은 가족들이 함께 사용하는 정수기 아래에 "아침 첫 물 한 잔 마실 때 마음속으로 '감사합니다' 생각해보세요! 하루가 감사할 겁니다!"라는 문구를 붙여놓기도 했다.

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특히 물이 떨어지는 컵에는 '분위기 메이커 이수근 씨'라는 재치 있는 문구와 이수근의 캐리커처까지 그려져 있어 눈길을 끌었다. 힘든 시간을 지나온 부부의 유쾌하고 따뜻한 일상이 엿보이는 대목이다.

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박지연은 지난 2011년 둘째 아들을 임신했을 당시 임신중독증으로 신장 기능에 이상이 생겼다.

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이후 친정아버지로부터 신장을 이식받았지만, 이식받은 신장이 제대로 자리 잡지 못한 것으로 알려졌다.

결국 박지연은 지난해 8월 친오빠가 신장 기증자로 나서면서 신장 재이식 수술을 받았다. 가족의 도움으로 다시 한번 수술대에 오른 박지연은 이후 회복 과정을 거치며 일상을 되찾아가고 있다.

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남편 이수근 역시 아내를 향한 애틋한 마음을 여러 차례 드러냈다.

이수근은 지난 3월 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서 아내에 대한 이야기를 꺼내며 "재산은 모두 아내 명의고 대출은 내 명의로 했다"고 밝혔다.

이어 "내가 쫓아다녀 결혼한 만큼 책임감을 느낀다. 그렇게 결혼했는데 잘해줘야 한다"고 말해 주변을 놀라게 했다.

특히 이수근은 "아내가 아프다. 나 때문이라고 생각한다. 아이를 낳다가 그렇게 됐다. 그래서 잘해주고 싶은 마음이 많다"고 고백해 뭉클함을 안겼다.

한편 이수근은 박지연과 2008년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com