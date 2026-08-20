김혜수, 인생캐 또 터졌다..'지금 불륜' 디테일 다른 연기 압권

28일 앰버서더 서울 풀만에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 제작발표회. 김혜수가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜수가 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(정은경·박수린 극본, 이창희 연출)에서 작품의 중심을 잡는 열연으로 시청자의 공감을 사고 있다.

김혜수 표 블랙코미디 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'가 예측할 수 없는 전개로 뜨거운 반응을 얻고 있는 가운데, 화려함 뒤에 감춰졌던 경희의 민낯이 서서히 드러나며 관심이 집중되고 있다. 김혜수는 불륜을 넘어 더 큰 문제가 닥친 상황 속에서도 자신의 삶을 지키려는 경희의 모습을 안정적인 연기력으로 풀어내며 매 장면 강한 인상을 남기고 있다.

특히 화려한 스타일링으로 시선을 사로잡았던 김혜수는 겉으로는 완벽해 보이지만 누구보다 필사적으로 자신의 삶을 지키려는 경희의 이면까지 섬세하게 짚어냈다. 갑작스럽게 알게 된 남편 임재홍(김지훈)의 비밀과 딸의 거짓말 앞에서 속수무책으로 흔들리는 인물의 심리를 폭넓은 감정의 진폭으로 그려내며 오랜 연기 내공을 고스란히 드러냈다.

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이 과정에서 김혜수는 경희를 때로는 누구보다 강인한 사람으로, 때로는 한없이 작고 여린 사람으로 변주했다. 재홍의 사과에도 눈 하나 깜빡하지 않고 그의 뺨을 세차게 때리는 순간에는 단호한 기세를 드러냈다면, 혼자 방에 들어가 상처를 되새기며 눈물을 흘리는 장면에서는 연약한 내면을 끌어냈다. 같은 인물이지만 전혀 다른 결을 지닌 순간들을 자연스럽게 이어가며 경희의 복합적인 면모를 완성했다.

작은 표정과 몸짓에도 인물의 내면을 담아내는 김혜수의 섬세한 연기 역시 빛났다. 무의식적으로 들썩이는 눈썹에는 일촉즉발의 긴장감을 실었고, 허공을 맴도는 손짓과 제스처에는 당황스러움과 황당함이 뒤섞인 복잡한 심리를 녹여냈다. 나아가 경희만의 '무기'인 화려함을 인물의 감정선과 연결하며 몰입도를 높이기도 했다. 밤새 울어 부은 눈을 커다란 선글라스로 가리고, 새빨간 드레스에 가죽 재킷을 걸치며 상처 앞에서 더욱 화려한 외피를 선택하는 경희의 모습을 통해 아픔을 더욱 선명하게 표현했다.

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"평~생을 사랑한다고 검은 머리 파뿌리 될 때까지 지켜주겠다고 약속을 하고서도 뒤통수를 칠 수 있는 게 사랑이야" "남편이고 애고 이거 뭐 앞집 여자들한테 뭐가 씌었나"라며 자조적인 말투로 뱉어내는 대사는 김혜수 특유의 통통 튀는 말투가 더해지며 무거운 분위기를 상쇄했다. 톡 쏘는 대사에 김혜수만의 능청스러운 호흡이 더해지면서 작품이 지닌 블랙코미디의 색채도 한층 짙어졌다.

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이러한 가운데 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 걷잡을 수 없이 퍼져나가는 문제들과 함께 흔들리는 경희의 가족들을 보여주며 흥미를 자극하고 있다. 평화롭던 일상에 조금씩 균열이 일기 시작하면서 불어닥친 혼돈의 바람이 얼마나 거세질지, 가족과 성공 사이 갈림길에 선 경희의 이야기에 관심이 집중되고 있다.

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한편 3주 연속 쿠팡플레이 인기작 1위를 기록하며 순항 중인 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 오는 21일(금) 오후 8시 6화가 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com