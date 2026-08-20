'좀비딸' 살린 아역 최유리 '대세' 행보ing..'암살자(들) 서막 연다

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[스포츠조선 조지영 기자] '대세' 아역' 배우 최유리가 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)을 통해 새로운 변신에 나선다.

20일 매니지먼트mmm은 "최유리가 영화 '암살자(들)'에 합류한다"고 밝혔다. '암살자(들)'에서 최유리는 광복절 기념식 행사에 참여한 합창단원 최승화 역을 맡았다.

최승화는 문성여상 학생으로, 행사 현장을 찾은 신입 기자 한영일(이민호)에게 친구들과의 기사를 신문에 실어줄 것을 요청하는 인물이다.

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최유리는 이러한 최승화로 변신해 작품의 서막을 여는 주요한 역할을 해낼 예정. 이 과정을 통해 관객들에게 강렬한 임팩트를 선사할 것으로 기대를 모은다.

지난해 영화 '좀비딸'로 차세대 기대주로서의 잠재력을 입증하며 큰 호평을 얻은 최유리인 만큼, '암살자(들)'에서는 충격적인 사건 속에서 어떤 섬세한 열연을 펼쳐낼지 관심이 집중된다.

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1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다. 올해 추석 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com