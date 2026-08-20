'아키에이지 워', 동대륙 신규 지역 '로카의 장기말들' 추가

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카카오게임즈가 '아키에이지 워'에 신규 지역과 최상위 등급 탈것을 선보이며 콘텐츠 확장에 나섰다.

카카오게임즈는 MMORPG '아키에이지 워'에 동대륙 신규 지역 '로카의 장기말들'을 추가하고, 전능 등급 탈것 '수호자 베누아트'를 비롯한 신규 콘텐츠와 개선 사항을 적용했다.

'로카의 장기말들'은 '이니스테르', '노래의 땅'에 이어 추가된 동대륙 지역이다. 최대 5개 서버가 함께 매칭되며, 특정 조건을 충족하면 일정 시간 동안 지역이 '혼돈' 상태로 전환된다. 이때 전용 몬스터가 등장하며, 처치 보상으로 신규 컬렉션 아이템을 획득할 수 있다.

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신규 지역 보스 '드로칸'도 등장한다. 처치에 성공하면 '에아나드의 완장'을 포함한 상위급 보상을 얻을 수 있어 고레벨 이용자들의 새로운 경쟁 콘텐츠가 될 전망이다.

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새로운 전능 등급 탈것 '수호자 베누아트'도 추가됐다. '시올'의 명을 받아 신의 딸 '다나'를 지켜온 수호자라는 설정을 가진 탈것으로, 획득 이후 '승천'을 통해 추가 능력치를 확보할 수 있다.

기존 콘텐츠에 대한 개선도 이뤄졌다. 익명 던전 '금기의 미궁'은 경험치 획득량이 늘어나고, 매칭 가능한 서버가 기존 2개에서 4개로 확대됐다. 이용자가 보유한 직업을 다른 직업으로 변경할 수 있는 '전체 직업 교환'도 진행된다. 직업 변경 과정에서 무기와 무기 환영, 기술까지 변경된 직업군에 맞춰 교환할 수 있도록 했다.

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서버별 성장 단계에 맞춘 콘텐츠도 추가된다. 그델론 서버에서는 '타락한 성지'가 새롭게 열리며, 바르아 서버에서는 '타락한 성지'를 비롯해 '금기의 미궁', '에아나드의 환영', '샤티곤의 금고'가 추가로 개방된다.

업데이트를 기념한 서버별 이벤트도 진행한다. 그델론과 바르아 서버에서는 '성장 지원 출석 체크 II'를 통해 전설 그로아 소환권 등을 지급한다. 바르아에서는 '행운의 뽑기 시즌3'와 '특별 지원 미션 vol.3', 그델론에서는 '행운의 열쇠 시즌8'이 열린다. 전체 서버 이용자를 대상으로는 미션 달성에 따라 성장 보상을 제공하는 '룸의 미션' 이벤트가 진행된다.

이번 업데이트는 신규 지역과 보스 콘텐츠를 추가하는 동시에 서버별 성장 속도에 맞춰 즐길 거리를 확장하는 데 초점이 맞춰졌다. 특히 서버 간 매칭을 활용한 신규 지역과 고등급 탈것을 통해 고레벨 이용자들의 플레이 동기를 끌어올리는 모습이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com