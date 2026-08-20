'블소 NEO', '열혈강호' 컬래버레이션 포함 대규모 업데이트

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엔씨의 온라인 MMORPG '블레이드&소울 NEO(블소 NEO)'가 신규·복귀 이용자의 빠른 성장을 돕는 '부스트 서버'를 열고, 국내 대표 무협 IP '열혈강호'와의 컬래버레이션 콘텐츠를 선보였다.

이번 업데이트는 19일부터 9월 30일까지 운영되는 부스트 서버를 중심으로 신규 콘텐츠와 성장 지원을 한꺼번에 추가한 것이 특징이다. 부스트 서버에서는 성장 속도를 크게 높여 약 1주일 만에 75레벨에 도달하고 주요 콘텐츠까지 경험할 수 있도록 했다.

'열혈강호'와 손잡은 컬래버레이션 콘텐츠도 마련됐다. 신규 영웅 던전 '흑룡교 전당'에는 '열혈강호'의 캐릭터 '자하마신'이 등장한다. 이용자는 별도로 마련된 컬래버레이션 외전 스토리 퀘스트를 진행하며 던전에 얽힌 이야기를 확인할 수 있다.

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1인 도전 콘텐츠 '흑풍 수련장'에서는 흑풍회와 대련하며 캐릭터를 성장시킬 수 있다. 단순히 유명 IP의 캐릭터를 게임에 등장시키는 방식이 아니라 던전과 스토리, 성장 콘텐츠에 '열혈강호'를 녹여낸 형태다.

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신규 직업 '염제'도 추가됐다. 화룡의 힘을 사용하는 염제는 강력한 공격과 빠른 전투 템포를 앞세운 직업이다. 적의 공격을 역으로 이용해 자신의 공격 기회로 전환하는 방식으로 공격과 방어를 함께 수행할 수 있다.

전투 편의성을 높이기 위한 시스템 개편도 이뤄졌다. '무공서 통합 관리 시스템'을 통해 무공을 보다 편리하게 관리할 수 있으며, 최상급 무공까지 자유롭게 선택할 수 있도록 했다. 기존 무공 계열 변경 방식도 손질했다.

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신규 장비 '자운'과 외형 아이템 '환영보패', '기연석'도 선보였다. 환영보패는 동일 세트를 모두 착용하면 캐릭터 정보창의 배경이 해당 테마에 맞게 바뀌며, 기연석은 캐릭터 주변을 떠다니며 별도의 외형 효과를 제공한다.

업데이트를 기념한 이벤트도 진행된다. '환영 대협'과 '열혈 문파'를 통해 성장과 문파 활동에 필요한 지원을 받을 수 있으며, '열혈 수상한 의식'과 '보물찾기'에서는 장비 성장 재화와 컬래버레이션 보상을 얻을 수 있다.

이와 함께 '결전의 바다뱀 보급기지'와 '하늘공원' 이벤트에서는 별호와 의상 등을 제공한다. 웹 이벤트 'NEO로 열강하라'를 통해서는 커스텀 PC 등 경품에도 응모할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com