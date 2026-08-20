전현무 "완전 살목지 같네"…'무디세우스'의 험난한 오프로드('나혼산')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 전현무가 호수 한 번 보려다 '오디세이'를 찍는다.

오는 21일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무의 29시간 카자흐스탄 무작정 여행 두 번째 이야기가 공개된다.

지난 방송에서 전현무는 1박 2일의 휴일을 맞아 카자흐스탄 알마티로 즉흥 여행을 떠났다. 비행 시간을 제외하고 그에게 주어진 여행 시간은 단 29시간. 전현무는 전통 재래시장 '그린 바자르'를 시작으로 알마티의 야경과 놀이공원을 즐길 수 있는 '콕토베', 이주승과 구성환이 추천한 양갈비 맛집까지 방문하며 첫날 일정을 알차게 채웠다.

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밤 11시, 전현무가 선택한 다음 목적지는 '콜사이 호수'였다. 구성환의 강력 추천으로 일찌감치 현지 숙소까지 예약했지만, 이동에만 무려 5시간이 걸린다는 사실을 알게 되면서 고민에 빠졌다. 그럼에도 전현무는 남은 20시간 가운데 왕복 10시간을 과감히 투자해 '콜사이 호수'로 향한다.

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칠흑 같은 도로를 달리던 전현무는 "완전 살목지 보러 가는 것 같네"라며 오직 '콜사이 호수'를 보기 위한 장거리 여정을 시작한다. 휴게소에서 쪽잠까지 청하며 밤새 이동한 그는 숲길을 지나 눈이 번쩍 뜨이는 험난한 오프로드까지 마주한다. 여기에 예상치 못하게 길 위에서 '이것'과 맞닥뜨리며 깜짝 놀란다고 해 궁금증을 더한다.

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긴 이동 끝에 새벽 5시가 넘어서야 숙소에 도착한 전현무의 모습도 공개된다. 장시간 이동으로 지칠 대로 지친 가운데, 인기척 하나 없이 텅 빈 숙소 로비에서 또 다른 난관에 봉착한 것. 체크인조차 쉽지 않은 상황에서 전현무가 무사히 하룻밤을 보내고 그토록 바라던 '콜사이 호수'와 마주할 수 있을지 관심이 쏠린다.

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'콜사이 호수'를 보기 위해 '오디세우스' 못지않은 험난한 여정에 오른 '무디세우스' 전현무의 카자흐스탄 무작정 여행 2탄은 오는 21일 오후 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com