임라라, ♥손민수와 달라진 부부관계 고백 "밥 먹을 때도 대화 안 해, 촬영 때 근황 물어" ('홍쓴TV')

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[스포츠조선 이우주 기자] '홍쓴TV' 임라라가 출산 후 달라진 부부관계를 고백했다.

19일 유튜브 채널 '홍쓴TV'에서는 '애낳기 전엔 몰랐어요…39금 오가는 개그우먼들의 임신출산육아 토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍현희는 개그우먼 임라라, 고은영, 김진주를 만나 육아, 출산 토크를 했다. 쌍둥이 남매를 출산한지 9개월 된 임라라는 "살 뺄 생각 자체를 못하고 있는 게 머리를 대면 바로 잔다. 요즘 아예 뇌가 없다"고 토로했다. 이에 홍현희는 "(출산 전에) 내가 촬영을 같이 갔다. '아기가 먼저가 아니라 저희 둘이 뜨거운 사랑을 할 거고 저희 둘이 중심이 될 거예요'라고 하더라. 그래서 '그래. 낳아 봐'라고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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임라라는 "대화를 안 한지가 얼마나 됐지? 둘이 밥 먹을 때도 핸드폰 한다. 최근에 먹방을 찍는데 '요즘 어떻게 지내?' 이랬다"고 토로했고 홍현희는 "우리는 감히 상상 못한다. 두 명이지 않냐. 한 명도 너무 힘든데"라고 안타까워했다.

임라라는 "민수 눈동자가 동태눈깔이 됐다"고 밝혔고 홍현희는 "눈이 노랗더라. 내가 그래서 그냥 자라고 했다. 제일 후회되는 게 주변에서 맨날 자라고 했는데 '왜? 아기 너무 예쁜데?'라고 했다. 근데 자야 한다"고 밝혔다.

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임라라는 "지금 솔직히 엄마가 된 게 처음이라 어떤 기분인지, 뇌도 같이 낳아서 생각이 잘 안 난다. 요즘에 말실수도 엄청 많이 하고 자존감도 오락가락한다. 아기 엄마로서의 자존감은 높은데 나로서의 자존감은 낮다. 살 문제도 그렇다"며 "아기한테 영양분을 주다 못해 동공에서도 빼갔다. 시력이 0.4가 확 내려갔다. 지금 시력이 0.5도 안 나온다. 안경 안 끼면 생활이 안 된다"고 출산 후유증을 고백했다.

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wjlee@sportschosun.com