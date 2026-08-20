"엄마는 너무 이기적" 장영란, 딸 일침에 울컥..."헌신해봤자 소용없다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장영란이 남편 한창과 제주도 여행 중 갈등을 빚었다. 두 사람의 신경전이 이어지자 자녀들까지 부부싸움에 개입했고, 결국 딸의 중재로 화해했다.

지난 19일 장영란의 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '장영란 부부 애들 앞에서 선 넘는 부부싸움 한 이유? (초리얼, 살벌)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 장영란 가족은 두 자녀의 여름방학을 맞아 제주도로 여행을 떠났다. 아들이 직접 세운 계획에 따라 여행을 즐기던 중 장영란이 계속 촬영을 이어가면서 분위기가 달라졌다.

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한창은 장영란에게 "왜 자꾸 찍냐. 안 찍기로 하지 않았냐. 유튜브 찍고 싶을 때는 혼자 가라"고 불만을 드러냈고, 결국 카메라까지 꺼버렸다.

장영란이 "저한테 많이 불편하셨죠"라며 상황을 살피자 한창은 촬영 자체가 문제가 아니라며 서운한 마음을 털어놨다.

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한창은 "그게 아니라 찍을 거면 찍고 아니면 말아야 되는데 차에서 계속 재미없다고 구시렁대지 않았냐. 그러면 처음부터 안 찍는다고 하던지"라고 말했다.

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식당으로 이동하는 과정에서도 갈등은 이어졌다. 한창은 장영란을 위해 카메라를 세팅해주는 등 촬영을 맞춰줬지만, 장영란은 "내 생각엔 재미가 별로 없다"며 시큰둥한 반응을 보였다.

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이에 한창은 "여보 마음대로, 기분대로 하고 싶으면 혼자 여행하는 게 제일 좋은 것 같다. 이제는 힘든 것 같다"고 말했고, 장영란은 남편의 눈치를 살폈다.

두 사람의 모습을 지켜보던 딸도 입을 열었다. 딸은 "(엄마가) 너무 이기적이었다. 엄마 도와주려고 그런 건데"라며 아빠의 편을 들었다.

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장영란은 자신이 유튜버로서 프로 정신을 발휘한 것이라고 설명했다. 그러면서 "썸네일 나왔다. '장영란 가족 마지막 제주도 여행'"이라고 말하며 굳어 있던 분위기를 풀어보려 했다.

그러나 장영란의 서운함도 이어졌다. 그는 "지우, 준우 전부 아빠 편이고 셋 다 엄마한테 뭐라고 하냐"며 "애들한테 헌신해봤자 소용없다"고 토로했다.

딸이 눈치를 보기 시작하자 한창은 "이런 분위기 만들 거면 집으로 가자"며 단호하게 말했다.

결국 팽팽한 신경전을 이어가던 두 사람은 딸의 중재로 화해했다. 장영란은 "이제 나이가 있으니까 애들 때문에 눈치 보여서 부부싸움이 길게 안 된다"고 털어놨다.

한편 장영란은 지난 2009년 3살 연하의 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com