“꿈만 같다, 아들이라니” 김준호♥김지민, 2세 성별 공개...파란 폭죽에 환호

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[스포츠조선 조민정 기자] 김준호·김지민 부부가 아들 엄마 아빠가 된다.

20일 김지민은 자신의 SNS를 통해 뱃속 2세 '두룹이'의 성별을 공개하는 젠더리빌 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 '두룹이 성별공개!!'라는 문구와 함께 김준호와 김지민이 'BOY'와 'GIRL' 장식 앞에 나란히 선 모습이 담겼다. 두 사람은 긴장된 표정으로 결과를 기다렸고 이내 파란색 색종이가 터져 나오면서 두룹이가 아들이라는 사실을 확인했다.

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특히 결과를 확인한 두 사람은 두 손을 번쩍 들며 기쁨을 감추지 못했다. 영상에는 "꿈만 같다 아들이라니 우와"라는 문구도 더해졌다. 이어 김준호와 김지민은 카메라를 향해 주먹을 불끈 쥐며 "두룹아!! 두룹이 이놈~ 건강하게 나오거라!"라고 외쳐 예비 엄마 아빠의 설렘을 드러냈다.

앞서 김지민은 지난 14일 팬들과 SNS 문답을 진행하며 곧 2세의 성별을 알게 된다고 밝힌 바 있다. 당시 김지민은 김준호와 자신 모두 딸을 원한다고 솔직하게 밝히면서도 "아들도 좋다"며 젠더리빌을 예고했다. 출산 예정일은 2027년 2월 초다.

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한편 김준호와 김지민은 결혼 1년 만인 지난 7월 임신 소식을 직접 전했다. 김지민은 첫 시험관 시술을 통해 임신에 성공했다며 태명을 '두룹이'라고 공개했다. 당시 "25년 작년 우린 영원한 둘이 되었고 26년 올해 우린 꿈꾸던 셋이 되었다"며 벅찬 마음을 전했다. 특히 김지민은 무리하거나 조급해하지 말자고 자신을 다독여준 김준호를 의지해 첫 시험관 시술을 시작했고 한 번 만에 두룹이가 찾아왔다고 밝혀 많은 축하를 받았다.

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2세의 성별까지 아들로 공개되면서 두 사람은 내년 2월 아들을 품에 안을 준비를 이어가게 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com