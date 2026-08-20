[청룡랭킹] '신예' 정수빈 47.94% vs '대세' 고윤정 35.19% 투표 마감 앞두고 접전 예고

출처=정수빈 인스타그램

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'라이징 스타' 정수빈과 '대세 배우' 고윤정이 청룡랭킹 정상의 자리를 두고 뜨거운 접전을 펼치고 있다.

투표가 한창 진행중인 20일 현재 정수빈이 47.94%의 득표율로 선두를 지키며 8월 청룡랭킹 타이틀을 향해 순항하고 있다.

그 뒤를 이어 고윤정이 35.19%의 득표율을 기록, 무서운 기세로 선두 추격에 나서며 막판 뒤집기를 노리고 있다.

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정수빈은 안정적인 연기력과 독보적인 캐릭터 소화력으로 무서운 상승세를 입증하고 있다.

MBC 드라마 '수사반장 1958'과 STUDIO X+U '선의의 경쟁', 영화 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!' 등을 통해 안방극장과 스크린을 넘나들며 탄탄한 연기 스펙트럼을 증명했다.

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최근에는 영화 '나의 첫 번째 졸업식' 주연으로 발탁돼 또 한 번 파격적인 연기 변신을 예고하며 팬덤의 굳건한 지지를 받고 있다.

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출처=고윤정 인스타그램

현재 2위 고윤정은 디즈니+ '무빙'의 장희수 역으로 신드롬을 일으킨 데 이어, 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?'와 '언젠가는 슬기로울 전공의생활' 등 굵직한 화제작에 연이어 출연했다.

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언급된 작품에서 팬들에게 큰 사랑을 받으며 명실상부한 '믿고 보는 대세 배우'로 자리매김했다.

정수빈과 고윤정. 팬들의 뜨거운 지지를 받고 있는 두 배우의 승부는 이제부터 시작이다.

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이번 주말 격차가 좁혀질 수 있을지 팬들의 이목이 쏠리고 있다.

두 배우의 팬덤이 맞붙은 이번 8월 청룡랭킹 투표는 오는 24일 자정까지 '셀럽챔프' 앱에서 진행된다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.