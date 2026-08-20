"양육비 없다더니 가슴 재수술" 유깻잎, 비난에 결국 분노 "지능 무슨 일이냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 뷰티 유튜버 유깻잎이 성형 고민에 대해 지적이 쏟아지자 직접 입을 열었다.

유깻잎은 지난 19일 가슴 재성형을 상담 받는 모습을 공개했다. 유깻잎은 "재수술을 결심한 이유는 새가슴 보완하고 싶었고 제 빈약한 체구에 비해 커보였던 사이즈를 줄이고 싶었다"고 재수술을 감행한 이유를 밝혔다.

하지만 몇몇 네티즌들은 유깻잎의 잦은 성형을 지적했다. 특히 일부는 유깻잎이 과거 한 방송에서 양육비를 벌기 위해 아르바이트를 하는 모습을 언급하며 "양육비 부족해서 돈을 번다면서 수술은 대체 늘 무슨 돈으로 하냐"고 날선 댓글을 달기도 했다.

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이에 유깻잎은 "제가 일을 해서 돈을 벌고 양육비 주고 재수술하고 하는 게 나는 누군지도 모르는 타인인 언니가 이렇게 부정적 의문을 가질 일인가. 애당초 부족보다 고정적 수익이 필요해서 한다고 했는데"라며 아니 뭐 궁금할 수 있지. 근데 이게 친구 지인 사이에서도 조심스럽게 물어볼 일이지 않나? 본인 현실 세계 지인이나 주변인에게도 그렇게 말씀하시냐. 웃으면서 대답해주는 것도 지친다"고 불편한 기색을 드러냈다.

또 유깻잎은 "제가 수술을 무슨 병적으로 많이 한 애처럼 생각하시는데 큰 거를 두 번해서 그런가..윤곽, 가슴, 쌍꺼풀 했다. 뭘 자꾸 손댄다고 하냐"며 "예전 개성있는 얼굴이 좋았는데 어쩌고 저쩌고 뭐 안타까워하시고 그런 건 어쩔 수 없다. 이미 한 거 어떡하겠냐. 제 얼굴이고 제가 마음에 들면 됐다. 실물 보면 한 게 훨씬 낫다"고 밝혔다.

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이어 "이럴 시간에 애나 돌봐라…남자친구 만족은 시켜줘서 뭐하냐"는 댓글에는 "얘는 진짜 지능 무슨 일이냐. 가슴 수술이 남친, 남편 만족 채워주기 위해 하는 수술이었어? 왜 이래요"라고 발끈했다.

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한편, 뷰티 유튜버 유깻잎은 유튜버 최고기와 2016년 결혼, 슬하 딸 하나를 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 딸은 최고기가 키우고 있으며 유깻잎은 지난 4월 방송된 TV조선 'X의 사생활'에 출연해 양육비 충당을 위해 카페 아르바이트를 하는 모습을 공개했다.

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wjlee@sportschosun.com