"간단한 시술로 양악 효과"...신지, 결혼 후 확 달라진 얼굴에 엑스레이 공개

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 코요태 신지가 달라진 얼굴을 둘러싼 양악수술 의혹에 엑스레이까지 공개하며 적극 해명에 나섰다.

19일 신지의 유튜브 채널에는 '많이 궁금하셨던 이야기, 이제는 말씀드릴게요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신지는 최근 자신의 달라진 얼굴을 두고 양악수술을 받은 것 아니냐는 추측이 나온 것과 관련해 직접 입을 열었다.

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신지는 "유튜브를 쉬는 동안 치아 치료를 시작했다"며 "턱관절 문제인데 양악수술로 오해하는 분들이 계시더라"고 말했다.

실제 치료 과정도 상세히 설명했다. 신지는 "원래 턱이 뒤로 밀려들어가지 않게 어금니를 높인 상황이었다"며 "음식을 끊어 먹지 못해 치아 길이를 늘였더니 보기 좋지 않다는 의견이 많더라"고 밝혔다.

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이어 "그래서 치아 위아래를 조금씩 갈아내다 보니 오히려 어금니가 높아져서 입을 다물 때 불편해 보였던 것"이라고 설명했다.

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치료 후 달라진 모습은 신지 본인에게도 낯설었다고. 신지는 "내가 봐도 '신지 입이 왜 저러지' 싶더라"며 어금니 높이를 조금 낮추고 새로운 치아를 만들기 위해 다시 치과를 찾았다고 밝혔다.

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신지의 치료를 담당한 치과 전문의도 양악수술 의혹에 선을 그었다.

전문의는 신지의 상태에 대해 "턱관절 이상으로 치아가 닫히지 않는 오픈바이트 구강구조라 가수로서 노래를 부르는 게 아주 힘들었을 것"이라고 설명했다.

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특히 양악수술 의혹에 대해서는 "우리가 외과의사가 아닌데 이 간단한 기술로 양악을 했다고 생각하는 게 뿌듯하기도 했다"면서 "나는 절대 뼈를 건드리는 사람이 아니다. 그냥 보철치료만 한 것"이라고 강조했다.

얼굴 인상이 이전과 달라 보이는 이유도 있었다. 전문의는 "오픈바이트를 닫다 보니 얼굴이 귀여운 이미지에서 성숙한 이미지로 바뀐 것"이라고 설명했다.

narusi@sportschosun.com