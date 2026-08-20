'증조부 논란' 하영, 눈물로 멈췄던 촬영 1주일만에 재개…‘승산 있습니다’ 완주한다

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하영이 증조부 친일 행적 논란 이후 잠시 멈췄던 '승산 있습니다' 촬영장에 다시 돌아왔다.

20일 하영 측에 따르면 하영은 SBS 새 드라마 '승산 있습니다' 촬영을 재개했다. 기존에 예정돼 있던 촬영 일정을 다시 소화하고 있는 것으로 알려졌다.

하영은 최근 논란이 불거진 뒤 약 일주일간 촬영 현장을 떠나 휴식을 취했다. 앞서 촬영 도중 감정이 북받쳐 눈물을 보였고 제작진 역시 하영의 상태를 고려해 안정을 취할 시간을 준 것으로 전해졌다.

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휴식을 마친 하영은 다시 현장으로 돌아와 촬영을 이어가게 됐다. '승산 있습니다'는 이미 상당 부분 촬영이 진행된 상태다. 전체 촬영분의 약 90%가 완료됐으며 늦어도 오는 9월께 촬영을 마무리할 예정인 것으로 알려졌다.

주연 배우를 둘러싼 논란이 촬영 막바지에 불거지면서 작품에도 관심이 쏠렸다. 특히 하영은 지난 13일 촬영 현장에서 감정을 주체하지 못하고 눈물을 보인 것으로 전해졌다. 당시 촬영이 한동안 중단됐고 이후 다시 촬영을 이어갔지만 제작진의 배려로 휴식에 들어갔다.

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앞서 하영은 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 홍보 과정에서 자신을 4대째 의사 집안이라고 소개했다가 증조부 안상호의 과거 행적이 알려지며 논란에 휩싸였다.

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이에 하영은 지난 12일 자필 사과문을 공개하고 가족사를 제대로 알지 못한 상태에서 이를 자랑처럼 언급한 점에 대해 사과했다.

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하영이 출연하는 '승산 있습니다'는 일본 TV아사히 드라마를 원작으로 한 리메이크 작품이다. 이제훈과 하영이 주연을 맡은 코믹 법조 탐정물로 2027년 상반기 방송을 목표로 하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com