이지현, 확 달라진 얼굴에 "피골이 상접했다"...서인영, 안쓰러워 울컥

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지현이 두 아이의 육아와 미용실 운영을 병행하며 지친 일상을 공개했다. 눈코 뜰 새 없이 바쁜 하루를 보내는 모습에 절친 서인영도 걱정을 감추지 못했다.

지난 19일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영이 이지현이 운영하는 미용실을 직접 찾아간 영상이 공개됐다.

이지현은 지난 4월 미용실을 오픈한 뒤 마케팅 원장으로 일하고 있다. 이날 서인영은 이지현을 위해 화분 선물을 들고 미용실을 찾았다.

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하지만 이지현은 잔뜩 지친 모습이었다. 그는 서인영의 두 손을 꼭 잡으며 "애들 둘이 지금 방학이다. 그래서 지금 네가 너무 필요하다. 진짜 힘들다"고 호소했다.

서인영이 "내가 뭘 해줘야 하냐"며 걱정하자 이지현은 "머리를 할 거면 일을 해야 된다. 나 피골이 상접한 거 안 보이냐"며 웃지 못할 현실을 털어놨다. 서인영 역시 "피골이 상접했다"라고 끄덕였다.

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이지현은 미용실에서 쉴 틈 없이 일했다. 바쁜 일정 탓에 직원실 구석에 앉아 겨우 식사를 해결하기도 했다.

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그는 "밥 먹을 시간도 없다. 있으면 감사하다. 10분 만에 먹어야 된다. 고객님이 기다린다"고 말했다.

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잠시 이지현의 일을 도운 서인영 역시 미용실의 바쁜 분위기에 놀랐다. 서인영은 "사람이 너무 금방금방 오고 너무 빨리 돈다. 난 내가 말이 많은데 고객님이 너무 말하니까 힘들다"며 "언니 성격으로는 스트레스 많이 받을 것 같다"고 걱정했다.

육아와 일, 두 가지를 모두 혼자 감당하고 있는 이지현의 속내도 이어졌다.

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이지현은 "육아나 집안일을 누가 조금만 도와줘도 좀 숨이 트일 것 같다"고 말했다.

그러자 서인영은 "아니면 남자를 만나라. 아이를 도와줄 남자"라고 농담 섞인 조언을 건넸다.

이지현은 "도와줄 남자를 만나려면 남자를 만날 시간이 필요하지 않냐. 잠잘 시간도 없다. 그래서 지금 얼굴이 이렇잖아"라며 다시 한번 고충을 토로했다.

최근 유튜브를 시작한 이유도 밝혔다. 이지현은 "'싱글맘으로 열심히 살아가는 모습을 보여드리자' 하고 시작했다"며 "우리 같은 아픔이 있는 사람들과, 엄마들과 소통을 많이 하고 싶다"고 말했다.

한편 이지현은 2016년과 2020년 두 차례 이혼의 아픔을 겪었다. 현재는 홀로 딸과 아들을 키우며 방송 활동과 미용실 운영을 병행하고 있다.

shyun@sportschosun.com