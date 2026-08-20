'박열' 현석준·손유동, '동료 조롱' 논란 일파만파…제작사 사과→영상 비공개

사진=현석준. 손유동

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[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 현석준과 손유동이 자리에 없는 동료 배우를 두고 한 발언으로 '조롱 논란'에 휩싸이자 잇따라 사과했다.

제작사 역시 고개를 숙인 가운데 논란이 된 영상은 결국 비공개 처리됐다.

논란은 지난 17일 유튜브 채널 '혜화로운 공연생활'에 뮤지컬 '박열' 출연 배우들이 출연하면서 불거졌다.

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당시 출연진은 방송에 함께하지 않은 동료 배우를 화제로 올렸고, 대화 과정에서 나온 일부 발언을 두고 조롱성 발언이라는 지적이 이어졌다.

논란이 확산하자 현석준은 19일 자신의 SNS를 통해 "방송에서 보여드린 저의 경솔한 언행으로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐드려 진심으로 고개 숙여 사과드린다"고 밝혔다.

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사과문을 바로 내놓지 않은 이유에 대해서는 해당 동료에게 직접 사과하는 것이 먼저라고 판단했다고 설명했다.

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현석준은 "무엇보다 저의 부족한 행동으로 불편함을 느꼈을 동료 배우에게 직접 찾아가 진심 어린 사과의 뜻을 전달하는 것이 최선이라고 생각했다"며 "그 과정에서 사과문 작성이 다소 늦어지게 된 점, 깊은 양해를 부탁드린다"고 전했다.

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자신의 발언이 잘못됐다는 점도 분명히 인정했다.

그는 "많은 분이 지켜보시는 자리였음에도 당사자가 없는 곳에서 동료를 향해 무례하고 배려 없는 발언을 이어갔다"고 했다.

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이어 "제 언행이 타인에게 어떻게 다가가고 어떤 상처를 줄지 깊이 고민하지 못했던 명백한 저의 잘못이자 불찰"이라며 "방송을 보시며 불편함과 실망감을 느끼셨을 모든 관객분께 진심으로 죄송하다"고 고개를 숙였다.

같은 방송에 출연했던 손유동도 별도의 사과문을 냈다.

손유동은 "많은 분이 시청하는 공개적인 자리에서 자리에 없는 동료에 관한 이야기를 가볍게 꺼내고, 당사자의 반응을 미리 짐작해 말한 것은 너무나 신중하지 못한 행동이었다"고 인정했다.

이어 "'박열'을 사랑해 주시는 많은 관객분들께 방송을 통해 오히려 불쾌감을 드린 것 같아 부끄럽고 죄송스러운 마음이 크다"며 "무엇보다 가벼운 언행으로 동료 배우에게 피해를 입힌 점, 진심으로 반성하고 있다"고 밝혔다.

손유동 역시 방송 이후 해당 배우에게 먼저 사과했다고 설명했다.

그는 "저의 모습을 하나하나 천천히 되짚어보며 앞으로는 더욱 진중히 행동하는 배우가 되겠다"고 덧붙였다.

논란이 커지자 '박열' 제작사 더블케이엔터테인먼트도 공식 입장을 내고 사과했다.

제작사 측은 해당 발언에 대해 "당사자를 곤란하게 하거나 상처 주려는 의도에서 나온 것은 아니었다"면서도 "공개적인 방송에서 자리에 없는 배우에 관한 이야기가 신중하지 못한 방식으로 전달됐다"고 잘못을 인정했다.

이어 "의도와 관계없이 해당 배우에 대한 불필요한 오해와 추측을 불러일으킬 수 있었다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다.

제작사는 관련 배우들과 사실관계를 확인하고 충분한 대화를 나눴으며, 배우들이 당사자에게 직접 사과했다고 설명했다.

아울러 "현재 우려하시는 것과 같은 상황은 없었음을 확인했다"고 덧붙였다.

논란이 된 영상에 대한 조치도 이뤄졌다. 제작사는 "당사자와 출연 배우들을 향한 추측과 발언의 재확산을 최소화하기 위해 방송 채널 측과 협의해 비공개 처리했다"고 밝혔다.

결국 공개 방송에서 자리에 없는 동료를 언급한 것이 발단이 돼 배우들의 개별 사과에 이어 제작사까지 사과했고, 해당 영상 역시 비공개로 전환됐다.

현석준은 "이번 일을 계기로 제 언행 한마디, 행동 하나가 가진 무게를 뼈저리게 느꼈다"며 "무대에 서는 배우이기 전에 기본 예의와 책임을 다하는 사람이 되도록 제 자신을 깊이 돌아보고 성찰하겠다"고 밝혔다.

narusi@sportschosun.com