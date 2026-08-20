6년째 부부관계 없다더니 둘째가 생후 16개월...이호선 "배신은 아내가" ('이숙캠')

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[스포츠조선 이우주 기자] '이혼숙려캠프' 6년째 부부관계가 없었지만 16개월 둘째를 두고 있었던 부부의 사연이 공개된다.

20일 방송되는 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 23기 세번째 부부인 '쪼잔 부부'의 반전 가득한 추가 가사조사와 심층 상담이 공개된다.

추가로 공개되는 아내 측 가사조사 영상에서는 끝없이 서운함을 쏟아내는 남편의 모습이 그려진다. 심지어 과거 펑펑 울던 남편을 달래다 못해 아내가 무릎까지 꿇고 사과했던 사실까지 밝혀지며 출연자들을 놀라게 한다.

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하지만 남편 측 가사조사가 시작되자 주 양육자인 아내의 독단적인 육아 방식과 남편의 서운함을 키운 결정적 사건들이 하나씩 밝혀지며 예상치 못한 반전이 일어난다. 남편의 억울한 사정을 유심히 지켜보던 서장훈마저 "저 같아도 삐칠 것 같아요"라며 남편의 서러운 입장에 공감한다.

이어 두 사람의 스킨십 갈등도 수면 위로 올라온다. "남편이 치근덕대는 게 싫다"며 스킨십을 거부해 온 아내. 그런데 6년째 부부관계가 없었던 상황에서 둘째 아이가 16개월이라는 사실이 공개돼 스튜디오를 발칵 뒤집어놓는다. 녹화 현장을 혼란에 빠뜨린 출생 미스터리 뒤 숨겨진 속사정은 무엇일지 궁금증이 쏠린다.

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한편, 가사조사가 후 상담 현장에서도 눈물바다가 이어진다. 남편은 이호선 상담가에게 속마음을 털어놓으며 서러운 마음에 급기야 수건을 꺼내 눈물을 훔치기에 이른다.

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이어지는 아내 상담에서 이호선 상담가는 남편에게 배신감을 느꼈다고 털어놓는 아내를 향해 "배신은 아내가 했어요"라며 정곡을 찌르는 일침을 날려 분위기는 또 한 번 반전된다. 팽팽한 대립과 오열 속에 '쪼잔 부부'가 서로의 상처를 진정으로 보듬을 수 있을지 관심이 집중된다.

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23기 '쪼잔 부부'의 반전 넘치는 가사조사와 눈물의 솔루션 현장은 오늘(20일) 밤 10시 JTBC '이혼숙려캠프'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com