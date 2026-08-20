큰 거 온다…NCT127, 컴백 기대할 수밖에 없는 이유[NCT①]

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[스포츠조선 백지은 기자] 기다리고 기다리던 NCT127이 온다.

NCT127이 24일 정규 7집 '블링이'로 컴백한다. NCT127은 '네오'라는 독자 장르를 바탕으로 빌보드, 오피셜 차트 등 세계 양대 팝 차트를 강타한 것은 물론 대규모 월드투어까지 성공시키며 '글로벌 강자'임을 입증한 팀이다. 그런 만큼 이들이 2024년 발매한 정규 6집 '워크' 이후 2년 여만에 발표하는 새 앨범에 대한 기대는 높다.

가장 기대를 모으는 대목은 '네오' 정체성의 강화다.

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타이틀곡 '블링이'는 디스토션 신스 사운드와 강한 드럼 비트, 챈팅 코러스가 어우러진 힙합곡이다. 레이지와 덥스텝 장르의 요소를 NCT127만의 색으로 해석해 폭발적인 사운드를 선사한다.가사에는 멈추지 않고 끊임없이 타오르는 거대한 불꽃처럼 빛나는 존재감을 표현했다. 일반적인 대중 가요 코드를 비틀어 새롭고 기이한 파격적인 사운드로 승부해 온 NCT127만의 '네오' 장르를 업그레이드 시킨 것. 타협 없는 비트와 힙한 퍼포먼스, 실험적인 콘셉트는 NCT127만이 소화할 수 있는 영역이다.

더욱이 NCT127은 지난 4월 마크가 탈퇴한 뒤 쟈니 태용 유타 도영 재현 정우 해찬 등 7인 체제로 개편된 상황이다. 7인의 멤버는 전원 SM엔터테인먼트(이하 SM)와 재계약을 체결, 공고한 팀워크를 과시했다. 비록 도영과 정우는 군 복무로 컴백 활동과 9월부터 시작되는 월드투어에는 참석할 수 없지만, 수록곡 '127 밀리언 마일즈' 가창에 참여하며 물리적으로 떨어져 있어도 마음만은 함께라는 NCT127의 결속력을 보여줬다.

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NCT127은 '퍼포먼스 신'이라 불릴 정도로 완벽한 SMP 군무와 카리스마, 흔들림 없는 라이브 실력으로 완성도 높은 무대를 선보여왔다. 그러 ㄴ이들이 팀의 변화와 재정비를 거치며 선보이는 신보는 단순한 컴백 그 이상의 의미를 갖는다.

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새로운 '네오'로 돌아온 NCT127의 행보에 기대가 집중되고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com