[SC현장] "위고비→마운자로 급찐급빠"…'들쥐' 류준열→이규형, 극한 추적극 통할까(종합)

넷플릭스 드라마 '들쥐' 제작발표회가 20일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 설경구, 류준열, 이규형이 포즈를 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.20/

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[스포츠조선 조지영 기자] 정체불명으로부터 이름과 신분, 재산까지 빼앗기는 미스터리 추적극이 전 세계 시청자를 찾는다.

20일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 '들쥐'(이재곤 극본, 김홍선 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 하루아침에 자신의 모든 것을 잃고 정체를 빼앗긴 문재 역의 류준열, 돈과 목적을 위해 움직이는 사채업자 노자 역의 설경구, 사건의 진실을 파헤치는 형사 순용 역의 이규형, 그리고 김홍선 감독이 참석했다.

'들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자, 그리고 형사가 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.

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'손톱 먹은 들쥐' 설화를 모티브로 한 루드비코 작가의 동명 웹툰을 시리즈 '들쥐'로 만들었다. '들쥐'는 미스터리 멜로 사극 '탄금'?부터 긴장감 넘치는 사상 초유의 인질 강도극 '?종이의 집: 공동경제구역', 한국형 리얼 엑소시즘 '손 the guest', 소리추격 스릴러 '보이스' 등 장르물에서 독보적인 연출 감각을 보여준 김홍선 감독의 새 시리즈로 기대를 모으고 있다.

넷플릭스 드라마 '들쥐' 제작발표회가 20일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 류준열이 포즈를 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.20/

넷플릭스 드라마 '들쥐' 제작발표회가 20일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 설경구가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.20/

넷플릭스 드라마 '들쥐' 제작발표회가 20일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 이규형이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.20/

이날 류준열은 "설정이 일단 재미있었다. 어렸을 때 전래동화 읽었던 기억이 있는데 그 부분을 현대적으로 만든다는 점이 끌렸다. 처음 대본을 읽었을 때 예측이 안 되는, 궁금증을 유발하는 이야기로 전개 중이었다. 뒤 이야기가 궁금해서 원작을 찾아보기도 했다. 너무 궁금해서 작품을 하게 됐다"고 밝혔다.

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설경구는 "류준열이 말한 것처럼, 우리 작품에는 영웅도, 초자연적인 초능력자도 없다. 뭔가 비어 보이는 역할의 사람들이 나오는데 그 사람들이 이야기를 풀어가는 게 재미있었다. 진실이 무엇인지 추측하며 찾아가는 작품이었는데 몰입감이 상당했다"고 덧붙였다.

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이규형은 "전개가 빠르더라. 너무 재미있었고 이야기가 계속 궁금했다. 소름이 돋기도 해서 이 작품을 꼭 해야겠다 다짐하게 됐다"고 말했다.

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김홍선 감독은 "전래설화를 모티브로 한 이야기다. 웹툰을 보면 서늘한 공포감이 있다. 이재곤 작가가 원작을 다이내믹하게 추격 행태로 잘 만들어줬다. 나도 주인공에 동일화가 됐고 들쥐를 보고 싶다고 생각하며 대본을 읽게 됐다. 안 할 이유가 없었다"고 연출 이유를 밝혔다.

소재에 대한 차별화에 대해 "기존에 나왔던 소재이기도 하지만 우리 작품은 추격이라는 다른 형태에 있는 작품이다. 풀어가는 방식 자체가 다르고 그래서 누군가를 찾아가는 게임에 재미가 있는 작품이라 결이 좀 다르다. 그런 지점은 좀 의식 하면서 표현하려고 노력했다"고 설명했다.

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넷플릭스 드라마 '들쥐' 제작발표회가 20일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 설경구가 류준열의 배를 때리는 시늉을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.20/

캐릭터에 대한 애착도 남달랐다. 문재와 들쥐 1인 2역을 연기한 류준열은 "김홍선 감독과 같이 고민을 정말 많이 했다. 해 볼 수 있는 것은 다 해 본 결과물이다. 예전에 영화 '올빼미' 때도 비슷한 이야기를 했는데, 그 때는 시각장애가 없는걸 모두가 다 아는데 어떻게 관객을 설득할지 고민했다. 이번 작품도 어떻게 설득할까 고민했을 때 많은 부분을 무리해서 표현하기 보다는 성격, 표정 등 섬세한 부분만 터치해서 만들려고 했다. 목소리로 서로 대화를 주고 받는 장면에서 시청자가 놀랄 포인트를 만들었다. 이스터에그가지는 아니지만 디테일하게 찾아보면 재미있는 대목이 있을 것"이라고 자신했다.

이에 김홍선 감독은 "문재라는 캐릭터는 착한 주인공도 아니고 영웅적 서사를 가진 인물도 아니다. 1인 2역을 해야 했는데, 지금까지 류준열이 보여준 연기를 보면서 제안을 하게 됐다. 현장에서 굉장히 치열하게 아이디어를 냈고 많은 대안을 가진 배우라는 생각을 가지게 됐다. 연출적으로 많은 도움이 된 배우다"고 칭찬했다.

'들쥐'에 임하면서 의도치 않게 증량과 감량을 동시에 해야 했던 이규형은 "처음에 난폭하고 싸움도 잘해야 하는 캐릭터라서 벌크업을 했다. 힘들게 증량해서 갔는데 김홍선 감독이 '너 왜 이렇게 됐어?' '날카로워야 하는데'라고 하더라. 그래서 당황했고 급박하게 다시 살을 빼야 했다. 미리 이야기해 줬으면 좋았을 텐데"라며 "현대 의학의 힘을 빌렸다. 10kg 감량했는데, 요즘 좋은 약이 많더라. 많이 알려진 세 글자(위고비)와 네 글자(마운자로) 두 가지 약 모두 사용해 봤다. 할 수 있는 것은 뭐든 해야 했다. 가격대가 좀 있었지만 둘 다 도전해서 살을 뺐고 많이 아프기도 했지만 잘 유지하고 있다"고 아쉬움을 토로해 장내를 웃게 만들었다.

이에 김홍선 감독은 "순용이라는 캐릭터는 화도 많고 날카롭고 예민한 캐릭터라 당연히 감량이라고 생각했다. 이규형은 워낙 다양한 스펙트럼을 가진 배우라고 생각해서 믿었다"고 위로했다.

넷플릭스 드라마 '들쥐' 제작발표회가 20일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 설경구, 류준열, 김홍선 감독, 이규형이 손톱을 깨무는 포즈를 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.20/

더불어 류준열과 첫 호흡이라는 설경구는 "류준열이 참 귀엽다. 너무 편하다. '들쥐'를 하면서 류준열의 도움을 정말 많이 받았다. 나는 던져졌는데, 류준열은 정말 공부를 많이 해온다. 나에 대한 것도 아이디어를 많이 준다. 류준열의 이야기를 듣고 도전한 장면도 꽤 있다. 류준열과 연기하면서 즐겁게 연기했다. 단 둘이 차에 앉아서 촬영한 장면이 많았는데, 여러 이야기를 하면서 교류했다"고 고백했다.

류준열 또한 "중간에 같이 작품을 할 수 있는 기회가 없지 않았는데 일정이 안 맞아서 못하다가 드디어 만나게 됐다. 이 작품으로 만나게 된 게 정말 중요했고 좋았다. 설경구 선배와 연기를 가지고 이야기 할 수 있는게 좋았다. 모두가 느꼈겠지만 정말 편안하고 열린 선배다. 내가 무슨 말을 해도 준비가 되어 있는 선배이기도 했ㄷ. 처음엔 어렵게 이야기를 했지만 나중에는 이것도 저것도 던져보면서 즐거운 현장을 만들었다. 어떤 동료를 만나 어떤 작업을 하느냐가 결과보다 더 중요하다고 느끼고 있다. 이 타이밍에 설경구 선배를 만난 것은 앞으로 내 인생에서 많이 채워질 것 같다. 이렇게 이야기를 할 수 있는 자리가 있는 것만으로 감사하다"고 마음을 전했다.

루드비코 작가의 동명 웹툰을 시리즈화 한 '들쥐'는 류준열, 설경구, 이규형 등이 출연했고 '특수사건전담반 TEN' '모범가족'의 이재곤 작가가 극본을, '보이스' '손 the guest' '종이의 집: 공동경제구역' '탄금'의 김홍선 감독이 연출했다. 오는 28일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com