'들쥐' 류준열 "전래동화에서 출발, 궁금증 유발한 스토리 때문에 결정"

넷플릭스 드라마 '들쥐' 제작발표회가 20일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 류준열이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.20/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 류준열이 "예측이 안 되는 전개가 흥미로웠다"고 말했다.

20일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 '들쥐'(이재곤 극본, 김홍선 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 하루아침에 자신의 모든 것을 잃고 정체를 빼앗긴 문재 역의 류준열, 돈과 목적을 위해 움직이는 사채업자 노자 역의 설경구, 사건의 진실을 파헤치는 형사 순용 역의 이규형, 그리고 김홍선 감독이 참석했다.

류준열은 "설정이 일단 재미있었다. 어렸을 때 전래동화 읽었던 기억이 있는데 그 부분을 현대적으로 만든다는 점이 끌렸다. 처음 대본을 읽었을 때 예측이 안 되는, 궁금증을 유발하는 이야기로 전개 중이었다. 뒤 이야기가 궁금해서 원작을 찾아보기도 했다. 너무 궁금해서 작품을 하게 됐다"고 밝혔다.

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설경구는 "류준열이 말한 것처럼, 우리 작품에는 영웅도, 초자연적인 초능력자도 없다. 뭔가 비어 보이는 역할의 사람들이 나오는데 그 사람들이 이야기를 풀어가는게 재미있었다. 진실이 무엇인지 추측하며 찾아가는 작품이었는데 몰입감이 상당했다"고 덧붙였다.

이규형은 "전개가 빠르더라. 너무 재미있었고 이야기가 계속 궁금했다. 소름이 돋기도 해서 이 작품을 꼭 해야겠다 다짐하게 됐다"고 말했다.

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루드비코 작가의 동명 웹툰을 시리즈화 한 '들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자, 그리고 형사가 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다. 류준열, 설경구, 이규형 등이 출연했고 '특수사건전담반 TEN' '모범가족'의 이재곤 작가가 극본을, '보이스' '손 the guest' '종이의 집: 공동경제구역' '탄금'의 김홍선 감독이 연출했다. 오는 28일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com