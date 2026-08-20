'들쥐' 류준열 "1인 2역 도전, 성격부터 목소리까지 바꾸려 고민"

넷플릭스 드라마 '들쥐' 제작발표회가 20일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 류준열이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.20/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 류준열이 "1인 2역, 시청자 어떻게 설득할지 고민했다"고 말했다.

20일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 '들쥐'(이재곤 극본, 김홍선 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 하루아침에 자신의 모든 것을 잃고 정체를 빼앗긴 문재 역의 류준열, 돈과 목적을 위해 움직이는 사채업자 노자 역의 설경구, 사건의 진실을 파헤치는 형사 순용 역의 이규형, 그리고 김홍선 감독이 참석했다.

류준열은 "김홍선 감독과 같이 고민을 정말 많이 했다. 해 볼 수 있는 것은 다 해 본 결과물이다. 예전에 영화 '올빼미' 때도 비슷한 이야기를 했는데, 그 때는 시각장애가 없는걸 모두가 다 아는데 어떻게 관객을 설득할지 고민했다. 이번 작품도 어떻게 설득할까 고민했을 때 많은 부분을 무리해서 표현하기 보다는 성격, 표정 등 섬세한 부분만 터치해서 만들려고 했다. 목소리로 서로 대화를 주고 받는 장면에서 시청자가 놀랄 포인트를 만들었다. 이스터에그가지는 아니지만 디테일하게 찾아보면 재미있는 대목이 있을 것"이라고 자신했다.

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루드비코 작가의 동명 웹툰을 시리즈화 한 '들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자, 그리고 형사가 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다. 류준열, 설경구, 이규형 등이 출연했고 '특수사건전담반 TEN' '모범가족'의 이재곤 작가가 극본을, '보이스' '손 the guest' '종이의 집: 공동경제구역' '탄금'의 김홍선 감독이 연출했다. 오는 28일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com