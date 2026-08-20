'여에스더♥' 홍혜걸, 예능 한번 나오는데 이 정도까지?…"전과·학폭·빚투·미투 없다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 의학전문기자 홍혜걸이 예능 출연을 앞두고 자신은 물론 가족의 이력까지 이례적으로 공개했다.

세금과 재산부터 두 아들의 병역, 전과·학폭·빚투·미투 여부까지 직접 언급하며 '셀프 검증'에 나섰다.

홍혜걸은 최근 자신의 SNS를 통해 MBC '라디오스타', KBS2 '옥탑방의 문제아들' 등 예능 프로그램 출연 소식을 알리며 장문의 글을 게재했다.

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시작부터 심상치 않았다. 홍혜걸은 "마누라 덕에 호강하는 한량이란 비난이 예상돼 미리 변호한다"고 밝혔다.

앞서 홍혜걸은 지난 6월 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서 아내 여에스더로부터 매달 1억8000만원을 지원받고 있다는 사실이 알려지며 화제를 모은 바 있다.

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이번에는 자신의 집안 내력부터 꺼냈다. 홍혜걸은 "부친은 베트남 참전 국가유공자이며 언론사주였던 장인어른은 민주화 운동을 위해 가업을 희생하고 옥고를 치렀다"고 밝혔다.

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자신과 아내의 성과도 직접 언급했다.

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그는 "저는 국내 최초로 의학전문기자를 시작해 의학 저널리즘을 열었고, 집사람은 건강기능식품 산업을 일궈 다양한 제품을 내놓고 해외 시장에서도 외화를 벌어들이고 있다"고 설명했다.

세금 문제와 재산 내역도 숨기지 않았다. 홍혜걸은 "조사4국을 비롯한 국세청의 여러 차례 조사에서도 집사람과 나 모두 추징된 금액이 하나도 없었다"고 주장했다.

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이어 "부동산도 사는 집 말고 없고 간접투자 외 주식이나 코인도 일절 하지 않는다"고 밝혔다.

여에스더가 운영하는 에스더포뮬러의 기부 규모도 공개했다.

홍혜걸에 따르면 현재까지 누적 기부액은 약 80억원에 달한다. 또 현재도 매달 1억8000만원씩 공익 채널 '비온뒤'를 후원하고 있다고 밝혔다.

여기서 그치지 않았다. 홍혜걸은 두 아들의 병역 문제는 물론 가족에게 불명예스러운 과거가 없다는 점까지 직접 언급했다.

그는 "나와 두 아들 모두 해군과 육군에서 현역 복무를 마쳤으며 지금까지 어떠한 전과나 학폭, 빚투, 미투 등 불명예도 없다"고 강조했다.

예능 출연을 알리면서 아버지와 장인부터 아내, 두 아들까지 가족사를 꺼내고 세금·재산·투자·병역에 전과 여부까지 스스로 공개한 셈이다.

홍혜걸은 이처럼 이례적으로 상세한 설명에 나선 이유에 대해 "앞으로도 계속 착하게 살아갈 테니 예능의 재미를 위해 과도한 포장이 있더라도 너그럽게 이해해 주길 바란다"고 전했다.

이후 지난 19일 방송된 '라디오스타'에서는 최근 호랑이 '설호' 촬영에 푹 빠진 근황을 공개했다. 카메라와 망원렌즈를 구입해 서울대공원을 여러 차례 찾았으며 관련 채널 개설까지 계획하고 있다고 밝혔다.

한편 홍혜걸은 1994년 가정의학과 전문의이자 건강기능식품 회사 CEO인 여에스더와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com