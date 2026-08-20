'들쥐' 이규형 "액션 위해 벌크업 했는데 감량하라고..위고비→마운자로 힘 빌렸다"

넷플릭스 드라마 '들쥐' 제작발표회가 20일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 이규형이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.20/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이규형이 "의학의 힘을 빌려 증량과 급박한 감량을 했다"고 말했다.

20일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 '들쥐'(이재곤 극본, 김홍선 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 하루아침에 자신의 모든 것을 잃고 정체를 빼앗긴 문재 역의 류준열, 돈과 목적을 위해 움직이는 사채업자 노자 역의 설경구, 사건의 진실을 파헤치는 형사 순용 역의 이규형, 그리고 김홍선 감독이 참석했다.

이규형은 "처음에 난폭하고 싸움도 잘해야 하는 캐릭터라서 벌크업을 했다. 힘들게 증량해서 갔는데 김홍선 감독이 '너 왜 이렇게 됐어?' '날카로워야 하는데'라고 하더라. 그래서 당황했고 급박하게 다시 살을 빼야 했다. 미리 이야기해 줬으면 좋았을 텐데"라며 "현대 의학의 힘을 빌렸다. 요즘 좋은 약이 많더라. 많이 알려진 세 글자(위고비)와 네 글자(마운자로) 두 가지 약 모두 사용해 봤다. 할 수 있는 것은 뭐든 해야 했다. 가격대가 좀 있었지만 둘 다 도전해서 살을 뺐고 많이 아프기도 했지만 잘 유지하고 있다"고 아쉬움을 토로해 장내를 웃게 만들었다.

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이에 김홍선 감독은 "순용이라는 캐릭터는 화도 많고 날카롭고 예민한 캐릭터라 당연히 감량이라고 생각했다. 이규형은 워낙 다양한 스펙트럼을 가진 배우라고 생각해서 믿었다"고 위로했다.

루드비코 작가의 동명 웹툰을 시리즈화 한 '들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자, 그리고 형사가 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다. 류준열, 설경구, 이규형 등이 출연했고 '특수사건전담반 TEN' '모범가족'의 이재곤 작가가 극본을, '보이스' '손 the guest' '종이의 집: 공동경제구역' '탄금'의 김홍선 감독이 연출했다. 오는 28일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com