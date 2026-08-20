'들쥐' 설경구 "류준열과 첫 호흡, 도움 많이 받아..참 귀여운 후배"

넷플릭스 드라마 '들쥐' 제작발표회가 20일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 설경구가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.20/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 설경구가 "류준열과 첫 호흡, 참 귀여웠다"고 말했다.

20일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 '들쥐'(이재곤 극본, 김홍선 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 하루아침에 자신의 모든 것을 잃고 정체를 빼앗긴 문재 역의 류준열, 돈과 목적을 위해 움직이는 사채업자 노자 역의 설경구, 사건의 진실을 파헤치는 형사 순용 역의 이규형, 그리고 김홍선 감독이 참석했다.

류준열과 첫 호흡이라는 설경구는 "류준열이 참 귀엽다. 너무 편하다. '들쥐'를 하면서 류준열의 도움을 정말 많이 받았다. 나는 던져졌는데, 류준열은 정말 공부를 많이 해온다. 나에 대한 것도 아이디어를 많이 준다. 류준열의 이야기를 듣고 도전한 장면도 꽤 있다. 류준열과 연기하면서 즐겁게 연기했다. 단 둘이 차에 앉아서 촬영한 장면이 많았는데, 여러 이야기를 하면서 교류했다"고 고백했다.

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루드비코 작가의 동명 웹툰을 시리즈화 한 '들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자, 그리고 형사가 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다. 류준열, 설경구, 이규형 등이 출연했고 '특수사건전담반 TEN' '모범가족'의 이재곤 작가가 극본을, '보이스' '손 the guest' '종이의 집: 공동경제구역' '탄금'의 김홍선 감독이 연출했다. 오는 28일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com