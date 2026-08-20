'이효리 따라쟁이' 악플 듣던 권유리, 제주 잠시 떠난다..."효리수 데뷔하고 올게"

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[스포츠조선 김준석 기자] 소녀시대 권유리가 3년 넘게 터를 잡은 제주를 잠시 떠난다.

최근 제주 생활을 두고 '이효리 따라쟁이'라는 악플까지 등장했던 가운데, 권유리가 직접 제주와 잠시 이별하는 소식을 전해 눈길을 끈다.

권유리는 19일 자신의 SNS에 제주에서 보낸 일상이 담긴 여러 장의 사진을 공개했다.

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사진 속 권유리는 편안한 차림으로 바닷가를 거닐고, 반려동물들과 시간을 보내는 등 여유로운 제주 생활을 즐기고 있다. 화려한 무대 위 소녀시대 유리와는 사뭇 다른 소박한 일상이 담겼다.

특히 권유리는 사진과 함께 "효리수 데뷔만 하고 바로 컴백할게 제주야"라는 글을 남겼다. 3년 넘게 생활해온 제주를 잠시 떠나야 하는 아쉬움을 드러내면서도 다시 돌아오겠다는 약속을 남긴 것이다.

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권유리가 제주를 잠시 떠나는 이유는 '본업' 때문이다.

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권유리는 소녀시대 멤버 효연, 수영과 뭉친 새 유닛 '효리수' 데뷔를 앞두고 있다. 효연의 콘텐츠에서 출발한 '효리수'는 세 사람의 이름에서 한 글자씩 따온 유닛으로, 최근 정식 데뷔가 확정되며 본격적인 활동 준비에 돌입했다.

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데뷔곡은 '스키비디(Skibidi)'로, 위댐보이즈와 함께 안무 연습에도 한창인 것으로 알려졌다. 본격적인 데뷔 활동이 시작되면 방송과 연습 등 서울에서 소화해야 할 일정이 늘어나는 만큼 권유리 역시 잠시 제주를 떠나게 된 것으로 보인다.

공교롭게도 권유리의 제주 생활은 최근 뜻밖의 악플로 화제가 됐다.

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일부 누리꾼은 권유리가 SNS와 유튜브 등을 통해 공개해온 제주 일상을 두고 '보여주기식 제주살이', '이효리 따라 하기' 등의 반응을 보였다. 제주에 정착해 오랫동안 생활했던 가수 이효리를 떠올리며 권유리 역시 비슷한 행보를 보이는 것 아니냐는 지적이었다.

하지만 권유리의 제주 생활은 최근 갑작스럽게 시작된 것이 아니다. 그는 이미 3년 넘게 제주에 터를 잡고 생활해왔으며, 제주에서 보내는 일상을 꾸준히 공개해왔다.

이번 서울행 역시 이러한 악플과는 무관하게 효리수 데뷔 활동을 위한 것으로 보인다. 무엇보다 권유리 스스로 "데뷔만 하고 바로 컴백할게 제주야"라고 밝힌 만큼 제주 생활을 정리하는 것이 아니라 잠시 자리를 비우는 셈이다.

2007년 소녀시대로 데뷔한 권유리는 그룹 활동은 물론 솔로 가수와 배우, 예능 등 다양한 분야에서 활약해왔다. 드라마 '동네변호사 조들호', '보쌈-운명을 훔치다' 등에 출연하며 배우로도 활동 영역을 넓혔다.

3년 넘게 이어온 제주 생활을 잠시 뒤로하고 다시 '본업 모드'에 들어가는 권유리가 효연, 수영과 함께 선보일 '효리수'에서는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

narusi@sportschosun.com