'엑디즈 탈퇴' 건일, JYP 발표 정면 반박 “계약해지 동의한 적 없어”

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[스포츠조선 조민정 기자] 엑스디너리 히어로즈 전 멤버 건일이 팬을 향한 부적절한 발언 논란과 팀 탈퇴 이후 처음으로 법률대리인을 통해 직접 사과했다. 다만 JYP엔터테인먼트가 앞서 밝힌 '상호 합의에 따른 전속계약 해지'에 대해서는 "동의한 적이 없다"며 상반된 입장을 내놨다.

20일 건일의 법률대리인 법무법인 주원 성재환 변호사는 공식 입장문을 내고 "이번 일로 엑디즈 팬 여러분과 엑스디너리 히어로즈 멤버들에게 걱정을 끼쳐 드린 점에 대해 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

건일은 오랜 시간 자신을 응원한 팬들이 느꼈을 실망과 상심에 대해 죄송한 마음을 전했다. 함께 활동했던 멤버들에게도 자신의 부주의로 부담을 안긴 점을 미안하게 생각하고 있으며 직접 사과의 뜻을 전달했다고 밝혔다.

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논란이 된 발언 자체에 대해서도 잘못을 인정했다.

건일 측은 "사적인 자리에서 부적절한 표현을 사용한 것은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없는 불찰"이라며 "당시 일부 온라인 게시글과 도를 넘는 사생활 침해 행위로 상당한 심리적 부담을 겪고 있었고 사적인 통화에서 심정을 털어놓는 과정에서 적절하지 않은 표현을 사용하게 됐다"고 설명했다.

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그러면서도 온라인을 통해 확산된 일부 의혹에 대해서는 선을 그었다.

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법률대리인은 관련 기록을 검토한 결과 건일이 팬들을 대상으로 상시적이고 반복적으로 욕설이나 비난을 해왔다는 내용은 사실이 아니라고 밝혔다. 동료 멤버들을 험담했다거나 교제 중 다른 이성을 만났다는 주장 역시 사실이 아니라고 반박했다.

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건일의 탈퇴와 JYP엔터테인먼트와의 전속계약 해지를 두고서는 양측의 입장 차이도 드러났다.

앞서 JYP엔터테인먼트는 지난 13일 건일을 둘러싼 논란이 불거진 뒤 "상황의 엄중함을 깊이 인지하고 아티스트와 다각도로 충분한 논의를 거쳤다"며 "더 이상 팀 활동을 함께하기 어렵다고 판단해 상호 합의하에 전속계약을 해지하기로 했다"고 밝혔다. 건일 역시 이날부로 팀을 탈퇴한다고 알렸다. 그러나 건일 측은 이번 입장문에서 "아티스트는 그룹에서 자진하여 탈퇴한 사실이 없으며 전속계약 해지에 동의한 바도 없다"고 주장했다. 이어 이번 사안의 경위와 성격을 고려할 때 전속계약 해지 사유가 있다고 보기 어렵다는 입장도 밝혔다.

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다만 소속사와 곧바로 법적 분쟁에 돌입하겠다는 뜻은 아니라는 설명이다. 건일은 해당 문제로 팬들에게 더 큰 피로감을 주고 싶지 않다며 JYP엔터테인먼트와 원만하게 대화를 이어가겠다는 뜻을 전했다.

최근 온라인 커뮤니티에는 건일의 전 여자친구라고 주장한 누리꾼의 폭로글이 등장하며 논란이 시작됐다. 해당 누리꾼은 건일이 사적인 통화에서 팬을 향해 욕설성 표현을 사용했다며 녹취와 메신저 내용 등을 공개했다. 멤버 뒷담화와 이성 문제 등을 주장하는 글까지 확산되면서 파장이 커졌다.

결국 JYP엔터테인먼트는 지난 13일 건일과의 전속계약 해지와 팀 탈퇴를 발표했다. 건일의 갑작스러운 탈퇴 이후 엑스디너리 히어로즈는 5인 체제로 재편됐으며 예정됐던 일본 '서머소닉 2026' 출연과 9월 단독 팬미팅도 잇따라 취소됐다.

폭로글 작성자에 대한 법적 대응 여부도 언급했다. 건일 측은 해당 게시물에 사실과 다른 내용이 다수 포함돼 있어 민·형사상 조치가 가능한 사안이라고 판단하면서도 건일 본인의 뜻에 따라 현재로서는 법적 조치를 하지 않기로 했다고 밝혔다.

건일은 "팬 여러분께서 자신의 진심을 알아주시기를 바라고 있다"며 다시 한번 팬들과 멤버들에게 사과했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com