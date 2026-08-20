16기 옥순, 재혼 3개월만 이혼 발표 "혼인신고 정리, 기부 약속 못 지켜 죄송"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 돌싱특집에 출연했던 16기 옥순이 재혼 발표 3개월 만에 파경 소식을 알렸다.

16기 옥순은 20일 장문의 글을 게재하며 이혼 소식을 알렸다. 옥순은 "지난 3월 저는 결혼 소식을 전해드렸고 결혼식은 올리지 않기로 했다는 이야기도 함께 전했다. 당시 저희는 혼인신고도 했었는데 그 사실을 아신 부모님께서 제가이전의 일로 한번 큰 아픔을 겪었던 만큼 이번에는 너무 서두르지 말고 조금 더 천천히, 신중하게 생각했으면 좋겠다고 말씀하셨다"며 혼인신고를 정리했다고 밝혔다.

옥순은 "그 이후에도 저희는 평소처럼 서로의 곁에서 잘 지냈다"며 "그러다 함께하는 시간이 지나면서 서로 조금씩 맞지 않는 부분들이 생겼고, 그때마다 서로에게 맞춰보기도 하고 많은 이야기를 나누며 지내왔지만 오랜 고민과 대화 끝에 각자의 길을 가기로 결정했다"고 고백했다.

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옥순은 "누구 한 사람의 잘못 때문도 아니고 서로를 미워하거나 좋지 않은 감정을 남긴 채 끝난 관계도 아니다. 함께했던 시간과 서로에게 받았던 마음에 감사하고, 이제는 각자의 자리에서 더 행복하기를 진심으로 응원하며 좋게 헤어지기로 했다"고 밝혔다. 이어 "그리고 지난 3월 결혼 소식을 전하며 결혼식을 하지 않는 대신 그 비용을 저를 응원해주신 분들과 나누고 싶다고 말씀 드렸던 것도 기억하고 있다. 저 역시 꼭 지키고 싶었던 약속이었지만, 이후 예상하지 못했던 상황의 변화로 계획대로 이어가지 못하게 되었다"고 사과하기도.옥순은 "짧은 시간 안에 이런 소식을 다시 전하게 되어 조심스럽고 마음이 무겁지만, 저희 두 사람 모두 충분히 이야기하고 내린 결정인 만큼 서로의 선택과 앞으로의 삶을 존중하기로 했다"고 덧붙였다.

한편, 16기 옥순은 지난 3월 비연예인과 재혼을 발표했다. 옥순의 남편 역시 돌싱이며, 사별을 겪었다고 밝힌 바. 부부가 된 후 옥순은 SNS를 통해 남편과의 신혼 일상을 공개했으나, 3개월 만에 파경 소식을 알리게 됐다.

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wjlee@sportschosun.com

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다음은 16기 옥순 글 전문

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오늘은 여러분께 조심스럽게 말씀드릴 이야기가 있습니다.

지난 3월, 저는 결혼 소식을 전해드렸고

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결혼식은 올리지 않기로 했다는 이야기도 함께 전했습니다.

당시 저희는 혼인신고도 했었는데,

그 사실을 아신 부모님께서 제가 이전의 일로 한 번 큰 아픔을 겪었던 만큼

이번에는 너무 서두르지 말고 조금 더 천천히,

신중하게 생각했으면 좋겠다고 말씀하셨어요.

저 역시 이전의 일로 부모님께 걱정과 상처를 드렸던 것이 늘 마음에 남아 있었기에 부모님의 말씀을 가볍게 넘길 수 없었고,

당시 혼인신고 역시 다시 정리했습니다.

그 이후에도 저희는 평소처럼 서로의 곁에서 잘 지냈습니다.

그러다 함께하는 시간이 지나면서 서로 조금씩 맞지 않는 부분들이 생겼고, 그때마다 서로에게 맞춰보기도 하고 많은 이야기를 나누며 지내왔지만, 오랜 고민과 대화 끝에 각자의 길을 가기로 결정했습니다.

누구 한 사람의 잘못 때문도 아니고,

서로를 미워하거나 좋지 않은 감정을 남긴 채 끝난 관계도 아닙니다.

함께했던 시간과 서로에게 받았던 마음에 감사하고,

이제는 각자의 자리에서 더 행복하기를 진심으로 응원하며 좋게 헤어지기로 했습니다.

그리고 지난 3월 결혼 소식을 전하며 결혼식을 하지 않는 대신

그 비용을 저를 응원해주신 분들과 나누고 싶다고 말씀드렸던 것도 기억하고 있습니다.

저 역시 꼭 지키고 싶었던 약속이었지만,

이후 예상하지 못했던 상황의 변화로 계획대로 이어가지 못하게 되었습니다. 혹시 기다려주셨던 분들이 계셨다면 이 부분은 진심으로 죄송하다는 말씀을 드리고 싶습니다.

제 개인적인 일이지만 당시 많은 분들께서

진심으로 축하해주시고 함께 기뻐해주셨기에 아무런 말씀 없이 지나가는 것은 그 마음에 대한 예의가 아니라고 생각했습니다.

짧은 시간 안에 이런 소식을 다시 전하게 되어 조심스럽고 마음이 무겁지만, 저희 두 사람 모두 충분히 이야기하고 내린 결정인 만큼 서로의 선택과 앞으로의 삶을 존중하기로 했습니다.

지난봄 저의 새로운 시작을 진심으로 축하해주셨던 그 마음 잊지 않고 있습니다.

따뜻하게 축하해주시고 응원해주셨던 모든 분들께 다시 한번 진심으로 감사드립니다.

앞으로는 제 자리에서 제 일과 제 삶에 더욱 충실하며 좋은 모습으로 인사드릴게요.

조심스러운 개인적인 이야기인만큼 따뜻한 마음으로 바라봐주시면 감사하겠습니다