김은희, 시아버지에 무릎까지 꿇었다 "♥장항준 1년만 믿어달라" ('해피투게더')

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[스포츠조선 정안지 기자] 김은희 작가가 남편인 '천만 감독' 장항준의 감독 데뷔를 위해 시아버지에게 무릎을 꿇고 설득한 사연이 공개됐다.

오는 21일(금) 방송되는 KBS '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아' 6회에서는 '뿔테 트리오' 유재석, 장항준, 윤종신과 함께 본선 C조의 스페셜 MC 권유리와 본선 D조의 성시경이 인생 팀메이트들을 만난다.

이날 '천만 감독' 장항준이 자신의 영화감독 데뷔의 은인으로 아내 김은희 작가를 꼽아 눈길을 끈다. 장항준의 무명 시절을 소환한 것은 한 참가자의 꿈에 대한 고민. 장항준은 "저도 감독 준비만 몇 년을 했었다"라며 공감하더니 "아버지가 이제 그만두라고 하셨는데, 김은희 씨가 '아버님, 우리 남편은 꼭 영화감독이 될 거다. 1년만 믿어달라'라고 무릎 꿇고 설득했다"라며 아내의 특급 내조를 털어놔 마음을 찡하게 한다. 김은희 작가의 전폭적인 지지 속에 데뷔 수년 만에 천만 감독의 꿈을 이룰 수 있었던 것. 그러면서 장항준은 꿈을 이루는 방법에 대해 "결혼을 적극 추천한다. 와이프가 돈 버는 것도 나쁘지 않다"라면서 해맑게 '은희수저'의 면모를 자랑해 폭소를 유발한다.

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그런가 하면 장항준이 영화계 거장과 나란히 하는(?) 근황을 공개해 관심을 모은다. 윤종신이 밥 한 번 먹기 힘들어진 절친의 스케줄에 대해 한 소리 하자, 장항준은 "오늘은 봉준호 감독님이랑 낮술 먹기로 했다"라며 싱글벙글 자랑에 나선다. 이에 유재석이 "거장과 거장의 만남이야~"라며 거들자, 장항준은 기다렸다는 듯 "봉준호 감독님이 나랑 꼭 상의할 게 있다고 하시더라. 둘이 낮술 먹는다는 건 쉽지 않다"라며 잔뜩 꺼드럭대 절친 윤종신의 따가운 눈초리를 받는다. 이도 잠시 장항준은 "대신 내가 30분 전에 나가서 기다린다"라며 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

이처럼 입만 열었다 하면 에피소드가 터지는 '천만 감독' 장항준과 유재석, 윤종신, 그리고 스페셜MC 성시경의 찐친 케미는 어떨지 '해투' 본 방송에 대한 기대감이 수직 상승한다.

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KBS2 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 매주 금요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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anjee85@sportschosun.com