[인터뷰①] '경주기행' 이정은 "공효진·박소담·이연이 내 딸이라니, 천군만마를 얻은 기분"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이정은이 영화 '경주기행'를 통해 공효진, 박소담, 이연과 모녀 관계로 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

이정은은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "딸 캐스팅 라인업을 듣고 놀랐다"면서 "천군만마를 얻은 기분이었다"라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 이정은은 막내 경주를 잃고 오직 복수만 바라온 엄마 옥실을 연기했다.

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이정은은 극 중에서 공효진, 박소담, 이연과 모녀 관계로 등장했다. 이에 그는 "사실 딸들이 캐스팅되고 있는 걸 몰랐다. 처음엔 작은 규모로 영화를 시작했고, 감독님이 어떤 배우를 고르시는지 자세히 안 물어봤다. 대본이 워낙 좋았으니까, 이야기에 관심이 있는 사람이라면 조금 무명이어도 함께 갈 수 있다고 생각했다. 감독님이 원하는 그림으로 캐스팅이 되는 게 어려운 상황이라고 들었는데, 추후에 딸 캐스팅 라인업을 듣고 놀랐다. (공)효진이가 전화 와서 '언니 이 작품 하시기로 하셨어요?'라고 묻길래 '응 나 하기로 했어. 2년 정도 기다리고 있어. 왜?'라고 물어봤다. 자기도 '경주기행' 시나리오가 너무 좋았다더라. 그래서 영화팀한텐 죄송하지만, 효진이한테 '날 보곤 하지 마'라고 말했다(웃음). '내가 다 책임을 질 순 없으니, 시나리오가 좋다면 참여해 봐도 좋지 않겠니'라고 했다. 다들 너무 적극적으로 참여해 줘서 놀랐고, 특히 효진이가 저한테 힘을 실어주고 싶다고 해서 '동백꽃 필 무렵' 때 딸을 제대로 키운 보람이 있다는 생각이 들었다"고 웃으며 말했다. 그러면서 세 딸들을 향해 "천군만마를 얻은 기분"이라고 고마운 마음을 표했다.

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이정은은 세 딸의 개성 넘치는 매력에 대해서도 설명했다. 먼저 공효진에 대해 "효진이는 저보다 선배이자, 멘토 같았다. 현장에서 배울 점이 많았고, 듬직했다. 제가 인물에 쫓기고 있을 때, 효진이가 첫째 딸 장주처럼 현장 진행을 도와줬다"며 "저의 든든한 오른팔이었다"고 말했다. 이어 박소담에 대해 "'기생충' 때 희한한 인연이지 않았나. 극 중에서 소담이가 자리를 피해달라고 했는데, 연기를 너무 잘하더라. 제 얼굴이 빨개져서 마음으론 '뭐 저런 게 다 있어?' 싶었다(웃음). 피도 눈물도 없을 것 같은 딸인데, 마음이 여린 친구다. 계획적인 면모 뒤 여린 감성을 가진 둘째 딸을 소담이가 완성했다"고 전했다. 마지막으로 막내 이연에 대해선 "정말 행동파다. 일상생활에서도 굉장히 적극적이다. 저는 배움이 있고 성장이 있는 현장을 좋아하는데, 연이에게도 '경주기행'이 그런 현장이 되지 않았을까 싶다. 언니들이 다 격려를 해주기 때문에 성장 가능성이 높은 딸"이라며 "어제 인터뷰 때 연이가 울었다고 해서 한참 웃었다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com